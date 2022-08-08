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يصب البشر والحيوانات.. اكتشاف فيروس جديد مميت

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 12:51 مساء
يصب البشر والحيوانات.. اكتشاف فيروس جديد مميت
عثر على الفيروس في مقاطعتي شاندونغ وخنان في الصين، وكانت هناك حالات انتقال من حيوان إلى إنسان (الإنترنت)
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أعلن علماء من الصين وسنغافورة أنهم اكتشفوا نوعا جديدا من فيروس الجينات، يصيب البشر والحيوانات، وقد يكون مميتا.

ويطلق على النوع الجديد اسم «فيروس لانجيا»، وهو ينتقل إلى البشر من الحيوانات البرية، حسب بوابة «بينباي» الصينية.

وقال علماء صينيون إنه جرى تسجيل 35 شخصا من المصابين بالفيروس الجديد، في مقاطعتي شاندونغ وخنان الصينيتين.

فيروس لانجيا
وأُطلق على الفيروس اسم «Langya henipavirus»، ووجد الباحثون أن أعلى نسبة من جينات الفيروس وُجدت في عائلة مكونة من 25 نوعا من الحيوانات مثل الكلاب والماعز في اختبار مصل الدم، والتي تنتج أجساما مضادة للفيروس، ما يدل على أنها قد تكون المضيف الطبيعي، ولم يعثر على أي حالة انتقال من إنسان إلى إنسان في الوقت الحالي، حسب «نيو إنجلاند» الطبية.

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وفي بيان، قال وانغ لينفا، أستاذ الطب بجامعة سنغافورة الوطنية: «يمكننا القول إننا يجب أن نكون يقظين بشأن هذا الفيروس الجديد، لكن لا داعي للذعر».

وتشمل أعراض المرض الحمى والسعال والتعب وآلام العضلات والغثيان والقيء. ولم يسجل العلماء بعد حالات مرض شديدة به أو وفيات.

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