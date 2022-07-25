عالم ليبي ينجز أبحاثا لتشخيص سرطان المريء باستخدام الذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

أنجز العالم الليبي، الدكتور محمد السنوسي الأزرق، أبحاثا علمية جديدة لتشخيص سرطان المريء مبكرا، باستخدام الذكاء الصناعي.

وقال استشاري جراحة الأوعية الدموية والغدد الصماء، بمستشفى كيترينج العام في إنجلترا، سالم الهمالي، على صفحته في «فيسبوك»، الأحد: «الدكتور محمد السنوسي الأزرق، ابن ليبيا ومدينة ودان، ينجز أبحاثا علمية جديدة، باستخدام العين السحرية والذكاء الصناعي لتشخيص سرطان المريء مبكرا، بما يزيد من إمكانية المعالجة والشفاء».

- هذه الفاكهة تكافح سرطان المريء

وتابع الهمالي: «استغرقت دراسته ثلاثة أعوام متواصلة، لتنال الاعتراف من جمعيات أمراض الأمعاء والجهاز الهضمي في بريطانيا وأميركا، وأصبحت دراسته إضافة متميزة في الأبحاث الطبية لهذا المرض».