طرق منزلية للتخلص من الصداع دون أدوية

القاهرة - بوابة الوسط

يمكن أن يصيب الصداع أجزاء مختلفة من الرأس بقوة مختلفة، وسواء شعرت بألم في رأسك بالكامل أو كان هناك بقعة واحدة مصابة، فهناك بعض الطرق التي لا تعتمد على الأدية لكنها فعالة للغاية في التخلص من الصداع.

وقال أخصائي طب الأعصاب، إيغور أورلوف، إنه يمكن التخلص من الصداع من دون أدوية بمساعدة زيت الكافور، حسب «روسيا اليوم».

ويوضح الطبيب الروسي أن الشعور بالصداع هو سبب وجيه لاستشارة الطبيب وتناول الأدوية، لكن أقراص الأدوية ليست الوحيدة التي تساعد على التخلص من الصداع. لأنه توجد طريقتين تساعدان على التخلص من آلام الرأس من دون أدوية.

أسباب شائعة

من الأسباب الشائعة للصداع، ضعف تدفق الدم إلى الدماغ، ويصف الأطباء للأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب الصحي أدوية تحسن تدفق الدم إلى الدماغ. ولكن إضافة إلى الأدوية، يمكن تنقيط قطرات زيوت معينة في الأذن لتنشيط الدورة الدموية الدماغية، حسب أورلوف.

ويشير إلى أنه «يمكن تنقيط قطرات من زيت الكافور وبعد ذلك وضع قطنة في الأذن. هذه العملية تنشط الدورة الدموية الدماغية. لذلك إذا كان الشخص يعاني من الصداع فيمكنه بهذه الطريقة التخلص من الألم».

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والطريقة الثانية للتخلص من آلام الرأس أو لتخفيفها، هو تدليك الأذنين، إذ يقول: «يمكن تدليك الأذنين بواسطة راحة اليدين مع ضغط خفيف وحركة بطيئة. هذه العملية تساعد على ارتفاع الضغط، ما يساعد على تخفيف الصداع وتحسين الدورة الدموية الدماغية والتخلص من طنين الأذن أيضا، لكن يجب ألا يشعر الشخص بأي ألم خلال التدليك».