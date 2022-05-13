Atwasat

طرق منزلية للتخلص من الصداع دون أدوية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 10:35 صباحا
طرق منزلية للتخلص من الصداع دون أدوية
الصداع (الإنترنت)
alwasat radio

 يمكن أن يصيب الصداع أجزاء مختلفة من الرأس بقوة مختلفة، وسواء شعرت بألم في رأسك بالكامل أو كان هناك بقعة واحدة مصابة، فهناك بعض الطرق التي لا تعتمد على الأدية لكنها فعالة للغاية في التخلص من الصداع.

وقال أخصائي طب الأعصاب، إيغور أورلوف، إنه يمكن التخلص من الصداع من دون أدوية بمساعدة زيت الكافور، حسب «روسيا اليوم».

ويوضح الطبيب الروسي أن الشعور بالصداع هو سبب وجيه لاستشارة الطبيب وتناول الأدوية، لكن أقراص الأدوية ليست الوحيدة التي تساعد على التخلص من الصداع. لأنه توجد طريقتين تساعدان على التخلص من آلام الرأس من دون أدوية.

أسباب شائعة
من الأسباب الشائعة للصداع، ضعف تدفق الدم إلى الدماغ، ويصف الأطباء للأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب الصحي أدوية تحسن تدفق الدم إلى الدماغ. ولكن إضافة إلى الأدوية، يمكن تنقيط قطرات زيوت معينة في الأذن لتنشيط الدورة الدموية الدماغية، حسب أورلوف.

ويشير إلى أنه «يمكن تنقيط قطرات من زيت الكافور وبعد ذلك وضع قطنة في الأذن. هذه العملية تنشط الدورة الدموية الدماغية. لذلك إذا كان الشخص يعاني من الصداع فيمكنه بهذه الطريقة التخلص من الألم».

- طريقة طبيعية «مبتكرة» للتخلص من الصداع النصفي

والطريقة الثانية للتخلص من آلام الرأس أو لتخفيفها، هو تدليك الأذنين، إذ يقول: «يمكن تدليك الأذنين بواسطة راحة اليدين مع ضغط خفيف وحركة بطيئة. هذه العملية تساعد على ارتفاع الضغط، ما يساعد على تخفيف الصداع وتحسين الدورة الدموية الدماغية والتخلص من طنين الأذن أيضا، لكن يجب ألا يشعر الشخص بأي ألم خلال التدليك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كشف أول صورة للثقب الأسود في مجرتنا

كشف أول صورة للثقب الأسود في مجرتنا
كشف أول صورة للثقب الأسود في مجرتنا

كشف أول صورة للثقب الأسود في مجرتنا
كاركاتير حليم - شيرين أبوعاقلة .. اغتيال الحقيقة

كاركاتير حليم - شيرين أبوعاقلة .. اغتيال الحقيقة
دورة روما: خروج نادال من ثمن النهائي على يد شابوفالوف

دورة روما: خروج نادال من ثمن النهائي على يد شابوفالوف
ليبيا تتوج اليوم بذهبيتين في الكرة الحديدية

ليبيا تتوج اليوم بذهبيتين في الكرة الحديدية
اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي

اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي
اليورو يتراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات

اليورو يتراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات
خوارزمية جديدة بالذكاء الصناعي قد تحمي العالم من مخاطر التسونامي

خوارزمية جديدة بالذكاء الصناعي قد تحمي العالم من مخاطر التسونامي
الخطوط الليبية تعلن استئناف رحلاتها من «معيتيقة» إلى طبرق وسبها وغات

الخطوط الليبية تعلن استئناف رحلاتها من «معيتيقة» إلى طبرق وسبها وغات
مع استمرار حربها ضد أوكرانيا.. دراغي: روسيا لم تعد تلك التي لا تقهر

مع استمرار حربها ضد أوكرانيا.. دراغي: روسيا لم تعد تلك التي لا تقهر
شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا
قناة «الوسط» تذيع مقابلة مع نورلاند مساء الخميس

قناة «الوسط» تذيع مقابلة مع نورلاند مساء الخميس
«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة

«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة
كاركاتير خيري - شيرين أبوعاقلة

كاركاتير خيري - شيرين أبوعاقلة
كاركاتير خيري - الفساد السياسي

كاركاتير خيري - الفساد السياسي
مأساة النيهوم (4)

مأساة النيهوم (4)
اعتماد اسم جديد للعبة الفيديو «فيفا»

اعتماد اسم جديد للعبة الفيديو «فيفا»
إزالة تعديات على أراضٍ للدولة في زليتن (صور)

إزالة تعديات على أراضٍ للدولة في زليتن (صور)
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
خطورة تكرر الإصابة بـ«كوفيد-19»
خطورة تكرر الإصابة بـ«كوفيد-19»
النوم السيئ يقوِّض جهود تقليل الوزن
النوم السيئ يقوِّض جهود تقليل الوزن
خمس وفيات لأطفال بالتهاب كبد غامض.. والسلطات الأميركية تحقق
خمس وفيات لأطفال بالتهاب كبد غامض.. والسلطات الأميركية تحقق
كيف نفرق بين حساسية الربيع وأعراض «أوميكرون»؟
كيف نفرق بين حساسية الربيع وأعراض «أوميكرون»؟
تلوث المحار يودي بحياة شخص
تلوث المحار يودي بحياة شخص
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر...
خطورة تكرر الإصابة بـ«كوفيد-19»
خطورة تكرر الإصابة بـ«كوفيد-19»...
النوم السيئ يقوِّض جهود تقليل الوزن
النوم السيئ يقوِّض جهود تقليل الوزن...
أعراض تشي بنقص في فيتامينات مهمة لجسمك
أعراض تشي بنقص في فيتامينات مهمة لجسمك...
علامات تدل على تكيس المبايض لدى النساء
علامات تدل على تكيس المبايض لدى النساء...
المزيد
طرق منزلية للتخلص من الصداع دون أدوية
طرق منزلية للتخلص من الصداع دون أدوية...
آثار إيجابية إذا عرفتها ستفكر في الإقلاع عن التدخين
آثار إيجابية إذا عرفتها ستفكر في الإقلاع عن التدخين...
صحة الأسنان كلمة السر في حماية مرضى السكري والشريان التاجي
صحة الأسنان كلمة السر في حماية مرضى السكري والشريان التاجي...
تلوث المحار يودي بحياة شخص
تلوث المحار يودي بحياة شخص...
كيف نفرق بين حساسية الربيع وأعراض «أوميكرون»؟
كيف نفرق بين حساسية الربيع وأعراض «أوميكرون»؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط