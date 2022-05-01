Atwasat

«فيريرو» تمنح ضحايا السالمونيلا تعويضات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 03:05 مساء
«فيريرو» تمنح ضحايا السالمونيلا تعويضات
مصنع فيريرو في مدينة أرلون البلجيكية، 8 أبريل 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

بعدما اضطرت لسحب كميات كبيرة من منتجات «كيندر»، قررت شركة «فيريرو» منح تعويضات لضحايا عدوى السالمونيلا، ممن تناولوا منتجها.

وقالت الشركة في بيان، السبت، صاحب إطلاق منصة إلكترونية خاصة بهذا الأمر: «نأسف بشدة لمعرفة أن بعض الأشخاص ربما أُصيبوا بالعدوى بعد استهلاك أحد منتجات كيندر التي تسحب حاليًا» من الأسواق.

ومطلع أبريل، اضطرت «فيريرو» لسحب مجموعة من منتجات «كيندر» المصنعة في بلجيكا التي تباع في عديد الدول الأوروبية بسبب الاشتباه في تلوث بالسالمونيلا، وفق «فرانس برس».

وحتى منتصف الشهر نفسه، كانت 150 إصابة بالسالمونيلا رُصدت في تسع دول أوروبية بما فيها فرنسا، خصوصًا لدى أطفال دون سن العاشرة.

والسالمونيلا بكتيريا تتسبب بأعراض شبيهة بما يعانيه المصابون بالتهاب المعدة والأمعاء من إسهال ومغص وحمى خفيفة وحتى قيء. ولم تسجل أي وفاة حتى الآن.

- 150 إصابة بالسالمونيلا في 9 بلدان أوروبية بسبب منتجات «كيندر»

وكتبت «فيريرو» في بيانها: «إذا كنتم تعتقدون بأن هذه الأعراض كان لديها تأثير كبير على صحتكم أو حياتكم المهنية أو حياتكم الشخصية، ندعوكم إلى ملء نموذج على منصتنا المخصصة لذلك».

وأوضحت ناطقة باسم المجموعة: «سيسهم ذلك في تحديد الأشخاص وإضفاء الطابع الشخصي على التبادلات مع العائلات» بهدف تعويض مَن يرغب بذلك. وتابعت: «في بريطانيا على سبيل المثال، غطت فيريرو كل التكاليف الطبية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بولسونارو يرد على دعوة دي كابريو الشبان البرازيليين للتصويت

بولسونارو يرد على دعوة دي كابريو الشبان البرازيليين للتصويت
خليل المشيطي يتوج بكأس وذهبية «البرغثي للشطرنج»

خليل المشيطي يتوج بكأس وذهبية «البرغثي للشطرنج»
حلوى الدبلة في خطوات سهلة

حلوى الدبلة في خطوات سهلة
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم

تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها

قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها
برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأطنان من الحبوب غير المستخدمة محتجزة في أوكرانيا

برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأطنان من الحبوب غير المستخدمة محتجزة في ...
افتتاح جسر زجاجي يرتفع 150 مترا فوق غابات فيتنام

افتتاح جسر زجاجي يرتفع 150 مترا فوق غابات فيتنام
عشاء مراسلي البيت الأبيض.. جدية ونكات

عشاء مراسلي البيت الأبيض.. جدية ونكات
فيروس غدي قد يكون وراء إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد

فيروس غدي قد يكون وراء إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد
تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية الدولية»

تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية ...
زعيم كوريا الشمالية يهدد مجددا باللجوء «بشكل استباقي» إلى الأسلحة النووية

زعيم كوريا الشمالية يهدد مجددا باللجوء «بشكل استباقي» إلى الأسلحة النووية
الأهلي طرابلس يرد على رئيس الحكومة الليبية بالمستندات في قضية ملكية أرض مصنع الصابون بجنزور

الأهلي طرابلس يرد على رئيس الحكومة الليبية بالمستندات في قضية ملكية أرض مصنع ...
مؤسسة النفط تطالب بفتح ميناء الزويتينة..وتحذر من «كارثة بيئية وشيكة»

مؤسسة النفط تطالب بفتح ميناء الزويتينة..وتحذر من «كارثة بيئية وشيكة»
هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر

هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر
بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية وشقيقه يصفها بـ«لا خطيرة»

بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية وشقيقه ...
«كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا».. كتاب يكشف أخطاء الغرب في 2011

«كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا».. كتاب يكشف أخطاء...
وليامز توضح تفاصيل مباحثاتها مع المبعوث الفرنسي

وليامز توضح تفاصيل مباحثاتها مع المبعوث الفرنسي
«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري

«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
«يونيسف»: انخفاض معدلات تطعيم الأطفال ينذر بالخطر
«يونيسف»: انخفاض معدلات تطعيم الأطفال ينذر بالخطر
ارتفاع كبير في حالات السمنة لدى أطفال فرنسا
ارتفاع كبير في حالات السمنة لدى أطفال فرنسا
«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا
«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ...
أضرار حرارة الصيف على العيون
أضرار حرارة الصيف على العيون
أعراض تشي بنقص في فيتامينات مهمة لجسمك
أعراض تشي بنقص في فيتامينات مهمة لجسمك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر...
كيف تفرق بين التهاب الحلق المرتبط بـ«كورونا».. وغيره؟
كيف تفرق بين التهاب الحلق المرتبط بـ«كورونا».. وغيره؟...
أمل جديد لمرضى الباركنسون
أمل جديد لمرضى الباركنسون...
اللقاح المضاد لسرطان عنق الرحم يوفر الحماية للشابات من أول جرعة
اللقاح المضاد لسرطان عنق الرحم يوفر الحماية للشابات من أول ......
استخدام الباراسيتامول على المدى الطويل قد يكون قاتلا
استخدام الباراسيتامول على المدى الطويل قد يكون قاتلا...
المزيد
«فيريرو» تمنح ضحايا السالمونيلا تعويضات
«فيريرو» تمنح ضحايا السالمونيلا تعويضات...
أمراض المناعة الذاتية قد تأتي بعد «كوفيد-19»
أمراض المناعة الذاتية قد تأتي بعد «كوفيد-19»...
فيروس غدي قد يكون وراء إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد
فيروس غدي قد يكون وراء إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد...
أعراض تشي بنقص في فيتامينات مهمة لجسمك
أعراض تشي بنقص في فيتامينات مهمة لجسمك...
أضرار حرارة الصيف على العيون
أضرار حرارة الصيف على العيون...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط