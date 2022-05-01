«فيريرو» تمنح ضحايا السالمونيلا تعويضات

القاهرة - بوابة الوسط

بعدما اضطرت لسحب كميات كبيرة من منتجات «كيندر»، قررت شركة «فيريرو» منح تعويضات لضحايا عدوى السالمونيلا، ممن تناولوا منتجها.

وقالت الشركة في بيان، السبت، صاحب إطلاق منصة إلكترونية خاصة بهذا الأمر: «نأسف بشدة لمعرفة أن بعض الأشخاص ربما أُصيبوا بالعدوى بعد استهلاك أحد منتجات كيندر التي تسحب حاليًا» من الأسواق.

ومطلع أبريل، اضطرت «فيريرو» لسحب مجموعة من منتجات «كيندر» المصنعة في بلجيكا التي تباع في عديد الدول الأوروبية بسبب الاشتباه في تلوث بالسالمونيلا، وفق «فرانس برس».

وحتى منتصف الشهر نفسه، كانت 150 إصابة بالسالمونيلا رُصدت في تسع دول أوروبية بما فيها فرنسا، خصوصًا لدى أطفال دون سن العاشرة.

والسالمونيلا بكتيريا تتسبب بأعراض شبيهة بما يعانيه المصابون بالتهاب المعدة والأمعاء من إسهال ومغص وحمى خفيفة وحتى قيء. ولم تسجل أي وفاة حتى الآن.

- 150 إصابة بالسالمونيلا في 9 بلدان أوروبية بسبب منتجات «كيندر»

وكتبت «فيريرو» في بيانها: «إذا كنتم تعتقدون بأن هذه الأعراض كان لديها تأثير كبير على صحتكم أو حياتكم المهنية أو حياتكم الشخصية، ندعوكم إلى ملء نموذج على منصتنا المخصصة لذلك».

وأوضحت ناطقة باسم المجموعة: «سيسهم ذلك في تحديد الأشخاص وإضفاء الطابع الشخصي على التبادلات مع العائلات» بهدف تعويض مَن يرغب بذلك. وتابعت: «في بريطانيا على سبيل المثال، غطت فيريرو كل التكاليف الطبية».