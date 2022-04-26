علامات تدل على تكيس المبايض لدى النساء

القاهرة - بوابة الوسط

يعرف العلماء والأطباء تكيس المبايض بأنه اضطراب هرموني شائع بين النساء في سن الإنجاب، عادة ما يبدأ عند البلوغ.

وهو عبارة عن مجموعة من الأعراض المتعلقة باختلال التوازن الهرموني الذي يسبب مشاكل في المبايض، مما يؤدي إلى عدم تطور البويضة كما يجب، أو لا تطلق أثناء فترة التبويض.

دعينا نعرفك على 7 أعراض وعلامات للإصابة بها، حسب «ويب طب».

1. عدم انتظام الدورة الشهرية

تعد الدورة الشهرية غير المنتظمة هي أحد أكثر الأعراض شيوعا لاضطراب تكيس المبايض.

إذ بالنسبة لأغلب المصابات قد يحدث الطمث كل ما لا يقل عن 35 يوما ومدة لا تقل عن 45 يوما للفتيات في سن المراهقة.

وفي بعض الحالات قد تكون مرة كل بضعة أشهر، أو مرة كل ستة أشهر.

ويمكن أن يكون الطمث أثقل أو أخف من المتوقع، أو قد لا يحدث على الإطلاق وهذه الحالة تعرف بانقطاع الطمث.

والسبب في عدم انتظام الدورة هو عدم انتظام التبويض، ومن هنا تأتي مشاكل صعوبة الحمل.

2. خلل في الهرمونات

اختبار الدم هو الطريقة الوحيدة لمعرفة إن كان لديك خلل هرموني مرتبط بمتلازمة تكيس المبايض، ويعتمد الأطباء على قياسات عدة هرمونات مختلفة في تشخيص تكيس المبايض.

فمثلا عندما تكون مستويات هرمون التستوستيرون والهرمون اللوتيني مرتفعة، في حين أن مستويات هرمون الإستروجين قد تكون طبيعية أو عالية، فهنا قد يشخص الطبيب احتمالية كونك مصابة بتكيس المبايض.

3. أكياس على المبايض

فحص الموجات الفوق صوتية يساعد في تشخيص وجود الأكياس على المبايض، لذا في حال تم إجراء هذا الفحص لك وتبين وجود عدة أكياس على المبيض صغيرة الحجم، فهنا أنت تعدين مصابة بالمتلازمة.

4. حب الشباب

قد يصاب العديد من النساء والرجال بمشكلة حب الشباب خاصة في فترة المراهقة ولأسباب عديدة مختلفة، من بين هذه الأسباب قد يكون السبب الإصابة بتكيس المبايض.

ويعتقد أن حب الشباب قد يكون مرتبط بخلل في مستويات هرمون التستوستيرون إلا أن ما يصرح به المختصون هو أن معظم الناس الذين لديهم مشكلة حب الشباب ليس لديهم ارتفاع في التستوستيرون.

إذا كان حب الشباب بسبب الزيادة في هرمون التستوستيرون، فيمكن أن يصف لك الطبيب حبوب منع الحمل التي قد تساعد في العلاج، وقد يوصي طبيب الأمراض الجلدية أيضا باستخدام بعض العلاجات الموضعية إلى جانبها.

5. نمو للشعر غير طبيعي

ما يصل إلى 70% من النساء اللاتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض يعانين من نمو للشعر غير مرغوب به.

فتجد الشعر يظهر على الذقن، والشفة العليا، والصدر، وعادة ما تكون الشعرة غامقة وخشنة، وسبب ذلك هو مستويات هرمونات الذكورة العالية.

6. السمنة

حوالي نصف النساء اللاتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض يعانين من السمنة والدهون الزائدة، وخاصة حول منطقة البطن.

النساء اللاتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض المصحوب بزيادة الوزن أو السمنة يكون لديهن في كثير من الأحيان مقاومة للإنسولين.

الإنسولين عادة ما يكون مسؤول عن أخذ السكر من مجرى الدم إلى الخلايا وتخزينه.

وفي حال الإصابة بمقاومة الإنسولين فإن مستويات الإنسولين تكون في الدم أعلى من الطبيعي، مما قد يسهم في تخزن الطاقة على شكل دهون في الجسم فيجعلك أكثر عرضة للإصابة بالسمنة والسكري.

إن ارتفاع مستويات الإنسولين قد يؤدي أيضا إلى إنتاج المزيد من هرمون التستوستيرون.

7. شعر رأس خفيف

ترقق الشعر أو الشعر الخفيف في منطقة الرأس هو دلالة على وجود خلل في الهرمونات قد يكون نتيجة للإصابة بتكيس المبايض.

يمكن للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أن يصبن بمشاكل تساقط الشعر ويصبحن عرضة للصلع أو ترقق في منطقة الجبين، خاصة إذا لم يتم العلاج لفترة من الوقت.