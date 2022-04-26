Atwasat

علامات تدل على تكيس المبايض لدى النساء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 10:19 صباحا
علامات تدل على تكيس المبايض لدى النساء
متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب شائع بين النساء (الإنترنت)
alwasat radio

يعرف العلماء والأطباء تكيس المبايض بأنه اضطراب هرموني شائع بين النساء في سن الإنجاب، عادة ما يبدأ عند البلوغ.

وهو عبارة عن مجموعة من الأعراض المتعلقة باختلال التوازن الهرموني الذي يسبب مشاكل في المبايض، مما يؤدي إلى عدم تطور البويضة كما يجب، أو لا تطلق أثناء فترة التبويض.

دعينا نعرفك على 7 أعراض وعلامات للإصابة بها، حسب «ويب طب».

1. عدم انتظام الدورة الشهرية
تعد الدورة الشهرية غير المنتظمة هي أحد أكثر الأعراض شيوعا لاضطراب تكيس المبايض.

إذ بالنسبة لأغلب المصابات قد يحدث الطمث كل ما لا يقل عن 35 يوما ومدة لا تقل عن 45 يوما للفتيات في سن المراهقة.

وفي بعض الحالات قد تكون مرة كل بضعة أشهر، أو مرة كل ستة أشهر.

ويمكن أن يكون الطمث أثقل أو أخف من المتوقع، أو قد لا يحدث على الإطلاق وهذه الحالة تعرف بانقطاع الطمث.

والسبب في عدم انتظام الدورة هو عدم انتظام التبويض، ومن هنا تأتي مشاكل صعوبة الحمل.

2. خلل في الهرمونات
اختبار الدم هو الطريقة الوحيدة لمعرفة إن كان لديك خلل هرموني مرتبط بمتلازمة تكيس المبايض، ويعتمد الأطباء على قياسات عدة هرمونات مختلفة في تشخيص تكيس المبايض.

فمثلا عندما تكون مستويات هرمون التستوستيرون والهرمون اللوتيني مرتفعة، في حين أن مستويات هرمون الإستروجين قد تكون طبيعية أو عالية، فهنا قد يشخص الطبيب احتمالية كونك مصابة بتكيس المبايض.

3. أكياس على المبايض
فحص الموجات الفوق صوتية يساعد في تشخيص وجود الأكياس على المبايض، لذا في حال تم إجراء هذا الفحص لك وتبين وجود عدة أكياس على المبيض صغيرة الحجم، فهنا أنت تعدين مصابة بالمتلازمة.

4. حب الشباب
قد يصاب العديد من النساء والرجال بمشكلة حب الشباب خاصة في فترة المراهقة ولأسباب عديدة مختلفة، من بين هذه الأسباب قد يكون السبب الإصابة بتكيس المبايض.

ويعتقد أن حب الشباب قد يكون مرتبط بخلل في مستويات هرمون التستوستيرون إلا أن ما يصرح به المختصون هو أن معظم الناس الذين لديهم مشكلة حب الشباب ليس لديهم ارتفاع في التستوستيرون.

إذا كان حب الشباب بسبب الزيادة في هرمون التستوستيرون، فيمكن أن يصف لك الطبيب حبوب منع الحمل التي قد تساعد في العلاج، وقد يوصي طبيب الأمراض الجلدية أيضا باستخدام بعض العلاجات الموضعية إلى جانبها.

5. نمو للشعر غير طبيعي
ما يصل إلى 70% من النساء اللاتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض يعانين من نمو للشعر غير مرغوب به.

فتجد الشعر يظهر على الذقن، والشفة العليا، والصدر، وعادة ما تكون الشعرة غامقة وخشنة، وسبب ذلك هو مستويات هرمونات الذكورة العالية.

6. السمنة
حوالي نصف النساء اللاتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض يعانين من السمنة والدهون الزائدة، وخاصة حول منطقة البطن.

النساء اللاتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض المصحوب بزيادة الوزن أو السمنة يكون لديهن في كثير من الأحيان مقاومة للإنسولين.

الإنسولين عادة ما يكون مسؤول عن أخذ السكر من مجرى الدم إلى الخلايا وتخزينه.

وفي حال الإصابة بمقاومة الإنسولين فإن مستويات الإنسولين تكون في الدم أعلى من الطبيعي، مما قد يسهم في تخزن الطاقة على شكل دهون في الجسم فيجعلك أكثر عرضة للإصابة بالسمنة والسكري.

إن ارتفاع مستويات الإنسولين قد يؤدي أيضا إلى إنتاج المزيد من هرمون التستوستيرون.

7. شعر رأس خفيف
ترقق الشعر أو الشعر الخفيف في منطقة الرأس هو دلالة على وجود خلل في الهرمونات قد يكون نتيجة للإصابة بتكيس المبايض.

يمكن للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أن يصبن بمشاكل تساقط الشعر ويصبحن عرضة للصلع أو ترقق في منطقة الجبين، خاصة إذا لم يتم العلاج لفترة من الوقت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد

أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد
صدور «صندوق الرمل» ثالث روايات عائشة إبراهيم

صدور «صندوق الرمل» ثالث روايات عائشة إبراهيم
للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار

للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار
لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»

لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»

أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»

ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»

بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»
قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية

قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية
مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي

مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما

وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما
مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا

مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا
وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام

وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام
الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل منتظم

الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل ...
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح

اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح
مع قرب عيد الفطر.. «مكافحة الأمراض» يصدر توصية بشأن «كورونا»

مع قرب عيد الفطر.. «مكافحة الأمراض» يصدر توصية بشأن «كورونا»
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر

مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقار روسي جديد مضاد لـ«كورونا»
عقار روسي جديد مضاد لـ«كورونا»
شارك في لعبة ترفيهية فأصيب بنوبة قلبية.. ومات
شارك في لعبة ترفيهية فأصيب بنوبة قلبية.. ومات
هل يمكن الاستعاضة بالطعام عن الدواء؟
هل يمكن الاستعاضة بالطعام عن الدواء؟
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا
سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا...
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر...
القهوة تؤثر إيجابيا على المصابين بهذا المرض النادر
القهوة تؤثر إيجابيا على المصابين بهذا المرض النادر...
كل ما تحتاج معرفته عن متحور كورونا «XE»
كل ما تحتاج معرفته عن متحور كورونا «XE»...
خوفا من السالمونيلا.. توسيع نطاق سحب منتجات «كيندر»
خوفا من السالمونيلا.. توسيع نطاق سحب منتجات «كيندر»...
المزيد
علامات تدل على تكيس المبايض لدى النساء
علامات تدل على تكيس المبايض لدى النساء...
سر اليوم الثالث في رحلة الاستشفاء من «كورونا»
سر اليوم الثالث في رحلة الاستشفاء من «كورونا»...
بعض الأطعمة الغنية بالنتريت تسبب الإصابة بالسرطان
بعض الأطعمة الغنية بالنتريت تسبب الإصابة بالسرطان...
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار ......
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط