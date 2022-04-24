مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن طفلًا واحدًا على الأقل توفي في أعقاب تفشٍ لمرض غامض يصيب الكبد، فضلًا عن تسجيل 169 حالة لدى أطفال في 12 دولة.

فيما تحقق السلطات الصحية في أنحاء العالم في الزيادة الغامضة في الحالات الحادة من التهاب الكبد لدى الأطفال الصغار، حسب «يورونيوز»، الأحد.

و حتى 21 أبريل، سجلت حالات حادة لالتهاب الكبد غير معروفة السبب في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا والدنمارك وإيرلندا وهولندا وإيطاليا والنرويج وفرنسا ورومانيا وبلجيكا. وقالت المنظمة إن 114 حالة من بين 169 حالة كانت في بريطانيا وحدها، وفق المنظمة الأممية.

- الكبد مفتاح الصحة الجيدة.. نصائح يجب اتباعها في 2021

وأضافت المنظمة أن الحالات المسجلة كانت لدى أطفال تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و16 سنة، وأن 17 منها احتاجت لعمليات زرع كبد. ولم يتضمن التقرير تفاصيل عن حالة الوفاة جراء المرض ولم يذكر أين حدثت.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنها تراقب الوضع وتتعاون في هذا المجال مع السلطات الصحية البريطانية والدول الأخرى الأعضاء والشركاء.

أعراض الإصابة بالمرض

وتتمثل أعراض الإصابة بالمرض الغامض الذي يُصيب الأطفال في أوروبا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 شهرًا و13 سنة، وتسبب التهابًا كبديًا حادًا هي: «ارتفاع في إنزيمات الكبد بشكل ملحوظ، الصفراء، القيء، الإسهال، الآم في البطن»، حسب «صدى البلد».