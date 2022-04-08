هذه الأحماض تعزز علاجات السرطان

القاهرة - بوابة الوسط

يمكن أن تساعد أحماض «أوميغا 3» الدهنية العلاج المناعي والعلاجات الأخرى في القيام بعمل أفضل في مكافحة السرطان، حسب دراسة أُجريت على الفئران.

وحسب ما توصل إليه العلماء فإن العلاجات المناعية، التي تحفز جهاز المناعة في الجسم على مهاجمة السرطان، هي أحد أهم العلاجات التي أحدثت ثورة في علاج السرطان، لكنها لا تعمل مع كل مريض، وفق «روسيا اليوم».

ويقول مساعد باحث في مركز «Beth Israel Deaconess» الطبي التابع لكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، أبيغيل كيلي: «يمكن أن تكون التدخلات الغذائية أدوات قوية لأنها بسيطة نسبيًا وغير مكلفة في التنفيذ».

الأحماض الدهنية

واقترحت الأبحاث أن أحماض «أوميغا 3» الدهنية يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، في حين أن استهلاك الكثير من أحماض «أوميغا 6» الدهنية يمكن أن يحفز السرطان، وتشمل مصادر «أوميغا 3» الأسماك والمكسرات والبذور، بينما توجد «أوميغا 6» في اللحوم والبيض والأطعمة الأخرى.

وأراد كيلي والباحث المؤلف، ديباك بانيغراهي، اكتشاف كيف أثرت النظم الغذائية المكملة بهذه الأحماض الدهنية على النشاط المضاد للورم في العلاج المناعي بنقاط التفتيش المناعي والعلاج المضاد للالتهابات الذي يثبط الإنزيم هيدرولاز الإيبوكسيد القابل للذوبان (sEH). ويحصل العلاج المناعي على موافقة الجهات التنظيمية ويتم استخدامه سريرياً، بينما يخضع العلاج المضاد للالتهابات للتطوير السريري.

واستخدم الباحثون نماذج الفئران الحديثة للأورام الأولية والنقيلة للدراسة الجديدة، بدؤوا بإطعام الفئران إما بنظام غذائي قياسي أو نظام غذائي غني بـ«أوميغا 3» أو «أوميغا 6» لمدة 10 أيام قبل حقن الورم وطوال مدة الدراسات، بعد أسبوع واحد من حقن الأورام، بدأت الفئران في كل مجموعة نظام غذائي في العلاج المناعي أو العلاج المضاد للالتهابات أو كلا العلاجين معًا أو دون علاج.

«أوميغا 3»

وجد الباحثون أن مكملات الأحماض الدهنية «أوميغا 3» الغذائية منعت نمو الورم في الفئران التي عولجت بالعلاج المناعي أو مثبطات الإنزيم SEH أو كلا العلاجين المستخدمين معًا، في المقابل، شهدت الفئران التي تتبع نظاماً غذائياً عالي «أوميغا 6»، وتعطى العلاج المناعي نموًا سريعاً للورم في أنواع معينة من الأورام.

وأظهرت النتائج أن الفئران التي تلقت نظامًا غذائيًا عالي الـ«أوميغا 3» وعلاجات السرطان، انخفض نمو الورم إلى 67 في المئة لديها مقارنة بالفئران التي لم تتلقَ أي علاج واتباع نظام غذائي طبيعي، ويشير هذا إلى نشاط تآزري محتمل ضد الورم، مما يعني أن التأثير المشترك قد يكون أكبر من مجموع أجزائه.

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وقال كيلي: «أظهرنا، لأول مرة، أن الجمع بين العلاج المناعي والعلاج المضاد للالتهابات (sEHi) كان أكثر فعالية عندما تم تغذية الفئران بنظام غذائي غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية» وأضاف كيلي: «هذا واعد للغاية لأن المكملات الغذائية سهلة التنفيذ لمرضى السرطان، ويمكن إضافتها للمرضى الذين يخضعون بالفعل للعلاج المناعي».

ويقوم الباحثون الآن بإجراء دراسات إضافية لتحديد آلية عمل النشاط التآزري المحتمل المضاد للورم الناتج عن مكملات «أوميغا 3»، حيث يتم إجراء هذه الدراسات على أنسجة وخلايا سرطانية بشرية وخلايا مناعية بشرية ونماذج حيوانية للمساعدة في الترجمة إلى مرضى السرطان، وقد تمثل هذه النتائج الجديدة من كيلي وزملائه نهجًا علاجياً جديداً لا يزال يتعين تقييمه عند البشر.

ويقدم الباحثون دراستهم الجديدة في الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية لعلم الأمراض الاستقصائي خلال اجتماع علم الأحياء التجريبي (EB) 2022، الذي سيعقد في الفترة من 2 إلى 5 أبريل في فيلادلفيا.