تحديد أصل مشكلة قلب «كارمات» الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 10:53 صباحا
شركة «كارمات» الفرنسية تعلن انتهاء تحقيقها بعد مشكلة نوعية في القلب الصناعي الذي تنتجه (أ ف ب)

أنهت شركة «كارمات» الفرنسية تحقيقاتها، بشأن «مشكلة في النوعية» دفعتها إلى التعليق الطوعي لبيع قلب صناعي تنتجه لعمليات الزرع.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن هذا التحقيق «سمح بتحديد أصل مشكلة النوعية، ومعرفة التغييرات المطلوبة لتفادي تكرار ذلك»، من دون توضيح طبيعة الخلل، وفق «فرانس برس».

وقد يحتاج التحقيق إلى أسابيع عدة قبل استئناف «كارمات» نشاطاتها في مجال عمليات الزرع. وتعتزم الشركة الإعلان عن المستجدات في القضية في يناير.

وقال المدير العام لشركة «كارمات»، ستيفان بيا: «سنعمل بجد مع كل الأطراف المعنيين قانونا لاستئناف عمليات الزرع في أسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على النوعية وسلامة المرضى على رأس سلّم أولوياتنا».

وفي يوليو الماضي، أعلنت الشركة أنها باعت أول نموذج من القلب الصناعي الذي تصنعه تحت علامة «أيسون» التجارية، وهو يقدم بديلا علاجيا للمرضى الذين يعانون قصورا في القلب ثنائي البطين في المراحل النهائية.

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