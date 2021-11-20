سر صحتك في هذا الفيتامين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 10:25 صباحا
فيتامين C أحد مضادات الأكسدة (الإنترنت)

يعرف فيتامين C بأنه أحد مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا جسمك من آثار الجذور الحرة؛ وهي جزيئات تنشأ أثناء هضم وتفتيت جسمك للطعام أو عند تعرُّض الجسم لدخان التبغ وأشعة الشمس أو الأشعة السينية أو مصادر أخرى.

وربما يكون للجذور الحرة دور في الإصابة بمرض القلب والسرطان والأمراض الأخرى. يساعد فيتامين C أيضًا جسمك في امتصاص الحديد وتخزينه، حسب «مايوكلينك».

وقالت المختصة في مجال التغذية يانا غريشينا، إنه يوجد العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين C، ويمكن بواسطتها تنويع النظام الغذائي، وفق «روسيا اليوم».

وأضافت الخبيرة، في حديث لوكالة «نوفوستي»: «يوجد فيتامين C في عدد من الأطعمة وخاصة الخضار والفواكه. وهم مهم جدًا لصحة الإنسان ويستخدم لمنع وعلاج مرض الأسقربوط، ويساعد في تعزيز الجهاز المناعي. ومن خصائصه المهمة هو أنه من المواد المضادة للأكسدة القوية».

وتابعت غريشينا القول: «إذا حصلت على ما يكفي من فيتامين C، فستظل بشرتك مشرقة ومتعافية. ومن المستحيل إنتاج الكولاجين دون هذا الفيتامين. بالإضافة إلى أنه يساعد على تقوية النسيج الضام وجهاز العظمي، ويعزز الأوعية الصغيرة والأسنان».

وشددت الخبيرة، على أن «جسم الإنسان لا يستطيع بشكل ذاتي إنتاج هذا الفيتامين أو تراكمه، لذلك لا يمكن الحصول عليه إلا من الغذاء الطبيعي».

ووفقًا للطبيبة، يحتاج الجسم إلى 90 ملغم من فيتامين C يوميًا، ويمكن أن يظهر النقص أو النقص الحاد في المادة من خلال نزيف اللثة، وبطء التئام الجروح، وتفاقم فقر الدم ومرض الأسقربوط.

وتحتل المراكز الرائدة في احتوائها لفيتامين C، المشمش، والكرز، والفراولة، ووركين الورد، والفلفل الأصفر، والملفوف، والبقدونس، والسبانخ، والكيوي، والحمضيات، والثوم.

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