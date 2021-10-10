5 أعشاب تزود جسمك بالماغنيسيوم

أعشاب للتخلص من أعراض نقص الماغنيسيوم في الجسم (الإنترنت)

يقوم الماغنيسيوم بدور مهم في العمليات الخلوية مثل عملية الأيض (التمثيل الغذائي) ونقل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد في الجسم، فضلًا عن أهميته في تكاثر الخلايا ونقل الإشارات في الجسم.

ويمكن لنقص الماغنيسيوم أن يؤثر سلبًا على الصحة، متسببًا في بعض المشاكل الصحية مثل نقص المناعة المكتسبة والاكتئاب وأمراض القلب والسكري وهشاشة العظام، وغيرها من الأمراض المزمنة، وفق «دويتشه فيله».

ومن الممكن الحصول على الماغنيسيوم عبر عديد الأعشاب والتوابل، وفيما يلي بعض الأعشاب اللذيذة والغنية بالماغنيسيوم.

الشبت

الشبت من الأعشاب المعروفة منذ زمن بعيد، إذ يستخدَم في تحضير الكثير من الأطباق، فهو معروف بنكهته المميزة، فضلًا عن أنه غني بالماغنيسيوم، ففي كل 200 غرام من الشبت يوجد ما يعادل 357 ميلليغرام من الشبت.

النعناع

وفقًا لموقع «غيزونديه إيرنيرونغ» يحتوي 200 غرام على 422 ميلليغرامًا من الماغنيسيوم. ويتميز النعناع بمذاقه المنعش، ويمكن إضافته لبعض الأطباق مثل سلطة الفواكه، فضلًا عن إمكانية مضغه للحصول على نفس منعش.

الريحان

يعتبر الريحان من أفضل الأعشاب المستخدمة في علاج نقص الماغنيسيوم، فكل 200 غرام من الريحان تحتوي على نحو 556 ميلليغرامًا من الماغنيسيوم. ويتميز الريحان بمذاقه اللذيذ، وهو يستخدم في إعداد عديد الأطباق الإيطالية، فضلًا عن إمكانية استخدامه في السلطة وتناوله مع بعض المكسرات.

الزعتر

يحتوي الزعتر الطازج على 317 ميلليغرامًا من الماغنيسيوم في كل 200 غرام من الزعتر. ومن الأفضل تناول الزعتر طازجًا، فالزعتر الجاف لا يحتوي على هذا القدر العالي من الماغنيسيوم. ويتميز الزعتر بطعمه الحار والحامض، ومن المعتاد إضافته لأطباق الدواجن والأسماك.

الكزبرة

تعد الكزبرة من أقدم التوابل المعروفة، وفي كل 200 غرام من الكزبرة يوجد نحو 498 ميلليغرامًا من الماغنيسيوم، وغالبًا ما تستخدم الكزبرة في تحضير الحساء وعند سلق الخضار أيضًا، فضلًا عن استخدامها في الكثير من الأطباق الشرقية.