لا تتناول هذه الأطعمة في سن الستين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 03:13 مساء
هناك مواد غذائية لا ينصح بتناولها بعد سن الستين (الإنترنت)

في كل مرحلة من حياتنا هناك بعض المواد الغذائية التي تمثل خطرًا على صحتنا إذا تناولناها، خاصة مع التقدم في العمر.

وحذر الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي كل من بلغ الستين من العمر تناول بعض المواد الغذائية، والتي هي في الأساس تسبب شيخوخة الجسم مبكرا، لذلك يجب على من بلغ عمره 60 عامًا، استبعادها من النظام الغذائي، وفق «روسيا اليوم».

يجب بالدرجة الأولى تجنب المواد الغذائية المحتوية على السكر مثل المربى والعسل، وخطر هذه المواد يزداد عند إضافتها للشاي، وحذر من تناول الحلويات والمعجنات، حيث يجب أن لا تزيد كمية السكر اليومية عن 20 غراما.

ويشكل زيت عباد الشمس تهديدا للجسم، لأنه يحتوي على الأحماض الدهنية، التي تحفز أمراض الشيخوخة. لذلك من الأفضل تناول زيت الزيتون، حسب غينسبورغ.

ويوضح: «يفضل تجنب الأطعمة ذات مؤشر سكر مرتفع. من بين هذه المواد، وكذلك المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض، مثل الخبز الأبيض والمعجنات التي عمليا لا تحتوي على الألياف الغذائية. كما تنسب البطاطا والأرز إلى هذه المواد».

ويدعو الخبير الروسي إلى ضرورة تقليل كمية اللحوم الحمراء في النظام الغذائي واستبدالها بالأسماك والدواجن. ومن المفيد للصحة زيادة نسبة منتجات الألبان المخمرة والحبوب الكاملة والخضروات (وخاصة الثوم والبصل) في النظام الغذائي.

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