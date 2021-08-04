ارتفاع الوفيات بجرعات المخدرات الزائدة في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 11:14 صباحا
مخدرات صناعية ضبطتها الشرطة في هولندا، 30 يوليو 2021 (أ ف ب)

شهدت إنجلترا، وويلز، واسكتلندا العام الماضي مستويات قياسية من الوفيات بالجرعات الزائدة من المخدرات، وفق ما كشفت إحصاءات رسمية.

وفي العام 2020، سُجّلت 4561 وفاة بجرعات زائدة من المخدرات في إنجلترا، وويلز، بمعدل يوازي 76,7 لكلّ مليون نسمة، في ارتفاع نسبته 3,8 % بالمقارنة مع العام 2019، وهو مجموع لا سابق له منذ البدء بجمع معطيات في هذا الخصوص، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للإحصاءات (أو إن إس)، بحسب «فرانس برس».

وكان نصف هذه الجرعات الزائدة ناجما عن استهلاك مادة أفيونية، فيما ارتفعت الوفيات الناجمة عن استهلاك الكوكايين بنسبة 9,7 %.

وأوضح المكتب أن «هذا الاتجاه العام مردّه الى الوفيات المرتبطة بالأفيونيات في المقام الأوّل ثمّ ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن استهلاك مواد أخرى، مثل الكوكايين».

وردّا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، قال القيّمون على مكتب الإحصاءات إنه لا يزال من المبكر تقييم آثار تدابير الإغلاق المتكررة على الاستهلاك المتزايد للمخدرات العام الماضي.

وكانت اسكتلندا التي تسجّل أعلى نسبة من الوفيات بجرعات زائدة من المخدرات في أوروبا قد كشفت الأسبوع الماضي أن أكثر من 1300 شخص توفّوا سنة 2020 إثر استهلاك المخدرات.

وما انفكّ هذا المجموع يرتفع منذ سبع سنوات بالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات الاسكتلندية للتصدّي لهذه الآفة.

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