ارتفاع الوفيات بجرعات زائدة خلال الوباء

صورة التقطت في 18 سبتمبر 2019 في واشنطن لمجموعة حبوب قائمة على المواد الأفيونية (أ ف ب)

أظهرت إحصاءات رسمية، الأربعاء، وفاة أكثر من 93 ألف شخص، بسبب جرعات زائدة في الولايات المتحدة العام 2020، وهو مستوى لم يسبق بلوغه ويرتبط بزيادة استخدام المواد الأفيونية خلال الوباء.

وارتفع عدد الضحايا بنحو 30 % مقارنة بالعام 2019، بحسب تقرير موقت صادر عن مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وفق «فرانس برس».

وسجلت نحو 70 ألف حالة وفاة بسبب تناول المواد الأفيونية وخصوصًا الفنتانيل، وهو مخدر اصطناعي شديد القوة. لكن عدد الوفيات المرتبطة بالمنشطات مثل الميثامفيتامين شهد هو الآخر ارتفاعًا، وفقًا للبيانات.

وبدأ الارتفاع العام 2019 ولكنه تسارع خلال الوباء الذي تسبب بصعوبات مالية كبيرة، وأدى إلى زيادة الشعور بالوحدة وحرمان الكثير من الأميركيين من الحصول على الرعاية، على ما أفاد تقرير صادر عن «وِل بيينغ تراست».

وشمل الارتفاع كل الأراضي الأميركية، لكنّ أبرز الزيادات سجلت في فيرمونت (شمال شرق) وكنتاكي ووست فيرجينيا (وسط) وساوث كارولاينا (جنوب) وكاليفورنيا (غرب).

وأدت المواد الأفيونية إلى وفاة أكثر من نصف مليون شخص في الولايات المتحدة منذ العام 1999.

ويُتهم منتجو مسكنات الألم القائمة على المواد الأفيونية كشركة «بورديو»، بتشجيع الإفراط في وصف منتجاتهم على الرغم من طبيعتها المسببة للإدمان، من خلال استراتيجيات تسويقية قوية.

وأدى ذلك إلى جعل مرضى كثر مدمنين، ما دفعهم إلى زيادة استخدامها واللجوء لاحقًا إلى مخدرات غير مشروعة كالهيروين والفنتانيل.