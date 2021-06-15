خلال الوباء.. ارتفاع محاولات الانتحار بين المراهقات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 12:01 مساء
صورة مؤرخة في 2 يونيو 2021 لمراهقين في أحد المتنزهات في وسط موسكو (أ ف ب)

كشفت السلطات الصحية الأميركية، الجمعة، ازدياد زيارات قسم الطوارئ لمحاولات انتحار مراهقين، خلال الوباء، خصوصا بين الفتيات.

وكتبت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها «منذ بداية مايو 2020، بدأ عدد زيارات أقسام الطوارئ لمحاولات انتحار مشتبه بها تزداد بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما لا سيما الفتيات»، وفق «فرانس برس».

خلال صيف 2020 (بين نهاية يوليو ونهاية أغسطس)، ارتفع عدد زيارات غرف الطوارئ بين المراهقين بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019. ثم خلال الشتاء (منذ نهاية فبراير 2020 حتى نهاية مارس 2021)، ارتفعت النسبة إلى 39% مقارنة بالعام 2019.

وفي التفاصيل، بالنسبة إلى فترة الشتاء، كانت الزيادة 50.6% للفتيات مقابل 3.7% للفتيان. وأشارت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن الفتيات كن أكثر عرضة لمحاولة الانتحار.

وأضافت: «تظهر نتائج هذه الدراسة ضغطا أكبر لدى الفتيات الصغيرات مما تم تحديده في دراسات سابقة خلال الوباء، ما يعزز الحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه الفئة والقيام بإجراءات وقائية».

وأوضحت: «يعتبر الشباب مجموعة أكثر عرضة (للتأثر النفسي) لأنهم قد يكونون تأثروا بشكل خاص بالتدابير التي تم تبنيها لمكافحة الوباء مثل التباعد الجسدي بما في ذلك عدم الذهاب إلى المدارس والتفاعل مع الأساتذة والزملاء».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. عماد الدهماني مدربا لـ«الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
اكتشاف كهف أثري كبير يحوي رسوما صخرية بمنطقة ميراد مسعود شرق ليبيا
ثقافة وفن
رئيسة وزراء نيوزيلندا تستنكر إصدار فيلم حول هجمات مسجدي «كرايست تشيرش»
دولى
بايدن يعد بأن يحدد لبوتين «خطوطه الحمراء» خلال لقاء جنيف
دولى
المنتخب الوطني يسقط أمام منتخب ليبيريا استعدادا لمواجهة السودان الحاسمة
رياضة محلية
وزير خارجية مالطا: الشعب الليبي عانى طويلا من الحرب وعلى الاتحاد الأوروبي تقديم ...
ليبيا
حالة جدل في الوسط الرياضي حول تعرض جمال الزروق لحملة ابتزاز وتهديد
رياضة محلية
بيان قمة الأطلسي: «لا عودة إلى الوضع الطبيعي» ما دامت موسكو تنتهك القانون الدولي
دولى
الماتادور الإسباني ينطلق بمواجهة السويد في «يورو 2020»
رياضة عالمية
تعرف على الإسعافات الأولية حال التعرض للدغة العقرب
طب وصحة
إريكسن يتحدث لأول مرة منذ سقوطه.. والطبيب: عانى سكتة قلبية
رياضة عالمية
«نوفافاكس»: لقاحنا المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 90%
دولى
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 خطوات مهمة قبل شراء سيارة مستعملة