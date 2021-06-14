تعرف على الإسعافات الأولية حال التعرض للدغة العقرب

نشر المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض على صفحته في «فيسبوك» بعض الإرشادات المتعلقة بإجراء الإسعافات الأولية في حالة التعرض للدغة العقرب.

وقال المركز إن الشخص قد يتعرض للدغة العقرب، وعلينا معرفة أعراض اللدغ لمعرفة كيفية التصرف والقيام بالإسعاف المطلوب:

- ألم وزرقة وتورم في مكان اللدغة أو العضة.

- زغللة العين.

- دوخة وغثيان وقيء.

- التعرق الغزير.

- زيادة إفراز اللعاب.

- العطش الشديد

- ضعف العضلات.

- عدم القدرة على المشي.

- توقف التنفس في الحالات الشديدة.

عند التأكد من ظهور هذه الأعراض، علينا التحرك للإسعافات الأولية، ويكون ذلك باتباع الخطوات التالية:

- تهدئة المصاب وعدم تحريكه.

- عدم تحريك العضو المصاب.

- جعل مستوى العضة أو اللدغة اخفض من مستوى القلب.

- امسح مكان العضة أو اللدغة بالكحول أو الماء والصابون.

- اربط فوق العضة أو تحتها بنحو 5 سنتم إن أمكن.

- قم بتبريد المكان المصاب بالثلج لتخفيف الألم وتقليل امتصاص السم.

- عليك القيام بكل هذه الأمور والإسراع في نقل المصاب للمستشفى لفحصه.