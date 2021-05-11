تتلقى 6 جرعات من لقاح «كورونا» بالخطأ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 10:29 صباحا
صورة للقاح «فايزر/بايونتيك»، 8 فبراير 2021 (أ ف ب)

تلقت شابة إيطالية ست جرعات من لقاح «فايزر/بايونتيك» المضاد لفيروس «كورونا» عن طريق الخطأ، الأحد، ووضعت تحت المراقبة في مستشفى في توسكانا بوسط البلاد لكنها بصحة جيدة، كما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي).

وارتكبت الممرضة التي كانت تعطيها اللقاح خطأ، وبدلا من حقن جرعة واحدة للشابة، البالغة من العمر 23 عاما، حقنت القارورة بكاملها، أي ما يعادل ست جرعات، وفقا للمصدر نفسه، وفق «فرانس برس».

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، فإن تجربة لقاح «فايزر/بايونتيك» في ما يتعلق بجرعة زائدة محتملة، توقفت عند أربع جرعات محقونة في الوقت نفسه، وبالتالي من غير المعروف ما هي تداعيات ست جرعات.

وفي السابق، أُبلغ عن جرعات زائدة من لقاح «فايزر/بايونتيك» في الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا.

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