أسباب تجعل التمر كلمة السر لصيام صحي

التمر أكثر فاكهة طبيعية تصلح أن تكون وجبة خفيفة للإنسان (الإنترنت)

يمكن للتمر أن يخفض الكوليسترول الضار في جسم الإنسان، كما يساعد في منع تراكم رواسب الكوليسترول الدهنية على جدران الشرايين، ويساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويعد الإفطار على كوب من الماء وثلاث حبات من التمر هي كلمة السر تتداولها الأجيال لرمضان صحي دون حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي أو الصداع أو غيرها من المشاكل الصحية، التي قد يواجهها الصائم في رمضان، وفق «دويتشه فيله».

وهذه بعض الفوائد الطبيعية للتمر:

• غني بالمواد الطبيعية: التمر غني بالسكريات، ولذلك يطلق عليه تسمية «خبز الصحراء». ويحتوي التمر على الكثير من الألياف الغذائية وكذلك المواد الغذائية، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين «بي».

• دواء لأمراض الكآبة: يحتوي التمر على الحامض الأميني تريبتوفان. وتتحول أحماض تريبتوفان إلى هرمونات ميلاتونين المسؤولة عن تنظيم الإيقاع الحيوي عند الإنسان. وتريبتوفان مهم أيضا في تكوين الناقل العصبي المهيج لهرمون سيروتونين الذي يلعب دورا مهما في تنظيم مزاج الإنسان، والذي يسمى أيضا بهرمون السعادة وله دور مهم في تنشيط الرغبة الجنسية وفي علاج مرض الصداع النفسي (داء الشقيقة) وفي علاج أمراض الكآبة.

• علاج مهم لمرض ارتفاع ضغط الدم: يعد التمر علاجا طبيعيا مهما لارتفاع ضغط الدم كونه غنيا بالبوتاسيوم وفقيرا بالصوديوم. ويزود التمر الجسم بنصف ما يحتاجه من البوتاسيوم، بالإضافة إلى أن التمر غني بالمغنيسيوم المفيد في وقف ارتفاع ضغط الدم.

• قيمة غذائية عالية: يحتوي كل 100 غرام من التمر على 280 سعرة حرارية و65 غراما من السكريات و650 مليغراما من البوتاسيوم و65 مليغراما من الكاليسيوم و60 مليغراما من الفوسفات و50 من المغنيسيوم و1.9 مليغرام من الحديد و0.3 مليغرام من الزنك و0.2 مليغرام من فيتامين «إي» وثلاثة مليغرامات من فيتامين «سي» وخمسة مليغرامات من الصوديوم، نقلا عن إحصائيات المؤسسة الألمانية للتغذية.