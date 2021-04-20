تحديد فيروس «كورونا» من خلال صور الأشعة السينية

ابتكار شبكة خلايا أعصاب صناعية لتحديد فيروس «كورونا» في صور الأشعة السينية (الإنترنت)

أعلنت جامعة «بلغورود» الروسية أن علماء ابتكروا شبكة لخلايا الأعصاب الصناعية، بوسعها معالجة صور الأشعة السينية وتسريع تحليلها أوتوماتيكيا، بغية اكتشاف فيروس «كورونا» التاجي في رئتي المريض.

وقال البيان، الصادر في 18 أبريل، إن صور الأشعة السينية هي إحدى الأدوات الرئيسة لاكتشاف مدى إصابة المريض بـ«كوفيد-19»، وفق «روسيا اليوم»، الثلاثاء.

ومن أجل تسريع عملية معالجة وتحليل الصور قرر علماء الجامعة تصميم شبكة لخلايا الأعصاب الصناعية وتدريبها على اكتشاف علامات أولى للمرض عن طريق التصنيف الأوتوماتيكي لصور الأشعة السينية الطبية.

وقال الدكتور فلاديمير ميخاليوف، من قسم البرمجة والأنظمة المعلوماتية في الجامعة إن شبكة خلايا الأعصاب الصناعية خضعت لاختبارات أظهرت فاعليتها الفائقة في اكتشاف المرضى المصابين بالفيروس التاجي بواسطة صور الأشعة السينية الطبية، مشيرا إلى أن دقة التصنيف الأوتوماتيكي وصلت 91.17%.

وبين ميخاليوف أن العلماء استخدموا تكنولوجيا تدريب شبكة خلايا الأعصاب الصناعية بمرحلتين، إذ تقضي المرحلة الأولى بتدريب الشبكة على أساس نموذج واحد من البيانات. أما المرحلة الثانية فتقضي بتكييف الشبكة على معالجة نموذج آخر من البيانات.