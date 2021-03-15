هذه الأطعمة تساعد في مقاومة «كورونا»

الشوكولاتة الداكنة من الأطعمة التي لها تأثير إيجابي على الحد من فيروس كورونا (الإنترنت)

توصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية كارولينا الشمالية إلى أن بعض الأطعمة لها تأثير إيجابي ضد الإصابة بفيروس كورونا.



ومن المعروف أن الإنزيم البروتيني، هو المسؤول عن انتشار الفيروس التاجي داخل جسم الإنسان، وتتكاثر الخلايا الفيروسية من خلال هذا الإنزيم؛ ومن أجل منع انتشار العدوى يجب إيقاف هذا الإنزيم.



وبناءً على هذا الافتراض، أجرى العلماء العديد من عمليات المحاكاة الحاسوبية والاختبارات المعملية، والنتيجة التي توصلوا إليها ونشرت نتائجها على موقع ««msn في نسخته الألمانية أنه يمكن لبعض المركبات الكيميائية النباتية الطبيعية الموجودة في بعض الأطعمة الحد من نشاط هذا الإنزيم، وفق «دويتشه فيله».



ويمكن تشبيه هذا الإنزيم البروتي بـ«الجيب» إذا امتلأ هذا «الجيب» بمركبات كيميائية معينة فإنه يضعف، وبالتالي يفقد وظيفته، هذا يعني أن الخلايا الفيروسية لن تجد ما يساعدها على التكاثر.



ووفقًا لفريق البحث، فإن الأطعمة ذات التأثير المضاد للأكسدة هي الأنسب لهذا التأثير، كما أنه من المعروف أن مضادات الأكسدة تحمي خلايانا من الأمراض، لذلك، لم يتفاجأ العلماء بهذه النتيجة، ومن الأطعمة التي لها تأثير إيجابي على الحد من فيروس كورونا تأتي على رأس القائمة: الشوكولاتة الداكنة، العنب الداكن، وكذلك الشاي الأخضر.



نظرًا لأن الدراسة أجريت داخل معمل أبحاث فقط، فلا يمكن تحديد ما إذا كان نفس التأثير يحدث أيضًا بداخل جسم الإنسان، لهذا يعمل الباحثون على مزيد من الدراسات الإضافية.