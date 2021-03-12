هذا هو المفتاح لحياة أطول

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القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 مارس 2021, 11:29 صباحا

يوصي خبراء التغذية باتباع نظام غذائي متوازن، لتزويد الجسم بالعناصر الغذائية المناسبة للبقاء بصحة جيدة، وتشمل المكونات الأساسية لهذا النظام الغذائي الخضراوات والفواكه والحبوب والبروتينات ومنتجات الألبان.

وتقدم دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية «هارفارد تي إتش تشان» للصحة العامة في بوسطن، ماساتشوستس، أدلة إضافية على الإرشادات الغذائية الحالية وتتوسع فيها، حسب «سكاي نيوز عربية».

ووجدت الدراسة أن تناول حصتين على الأقل من الفاكهة و3 حصص من الخضار على أساس يومي قد يقلل من مخاطر حالات الوفاة المرتبطة بالمرض من جميع الأسباب.

 رسائل متضاربة
بينما توصي مجموعات، مثل جمعية القلب الأميركية بـ4-5 حصص من الفاكهة والخضراوات يوميًّا، فمن المحتمل أن يتلقى المستهلكون رسائل متضاربة بشأن الأطعمة التي يجب تضمينها وتجنبها، كما يقول دونغ دي وانغ، المختص في علم أوبئة التغذية في كلية الطب بجامعة «هارفارد» والمؤلف الرئيسي للدراسة.

ونشرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة الزراعة توصياتهما في شكل المبادئ التوجيهية الغذائية 2020-2025 للأميركيين.

ووفقًا لهذه المجموعة من الإرشادات، يجب أن يحتوي نصف طبق كل وجبة على فواكه وخضراوات.

ومع ذلك، تشير الإرشادات أيضًا إلى أن أكثر من 80% من الأشخاص في الولايات المتحدة لا يتبعون هذه التوصية، ويجب أن تهدف إلى زيادة استهلاكهم للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.

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