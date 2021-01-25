أول صورة لسلالة «كورونا» البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 03:46 مساء
مركز الأبحاث الروسي «فيكتور» ينشر أول صورة في العالم للسلالة «البريطانية» من فيروس «كورونا» (الإنترنت)

حصل مركز الأبحاث الروسي «فيكتور» على أول صورة في العالم للسلالة البريطانية من فيروس «كورونا»، التي ظهرت مؤخرًا كأحد أشكال تحور الفيروس التاجي القاتل.

وجاء ذلك في بيان المركز الإعلامي للوكالة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك «روس تريب نادزور»، حيث ذكر البيان أنها المرة الأولى في العالم التي يتم فيها تصوير السلالة البريطانية لفيروس «كورونا» من مريض في ديسمبر 2020. بعد الحصول على صورة الفيروس تحت المجهر كجزء من دراسة خصائصه، وفق «روسيا اليوم».

وكانت بريطانيا أعلنت في 4 ديسمبر الماضي اكتشاف سلالة جديدة من فيروس «كورونا»، وقامت السلطات الروسية موقتًا بتحديد الحركة الجوية مع المملكة المتحدة، ثم تم تسجيل أول حالة للإصابة بالطفرة «البريطانية» لفيروس «كورونا» في روسيا، وقد تعافى المريض الآن.

ووفقًا لأستاذة كلية «بيولوجيا الأنظمة» بجامعة «جورج ماسون»، آنشي بارانوفا، فإن السلالة «البريطانية» من فيروس «كورونا» قد تصبح سلالة الفيروس الرئيسية في روسيا. ووفقًا لها، فإن العدوى بهذا الفيروس أكثر بنسبة 56% من السلالة المكتشفة سابقًا.

وقد تمكَّن نظام اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل التي طورها مركز «فيكتور» التابع لـ«روس تريب نادزور» من اكتشاف العدوى بالسلالة «البريطانية»، حيث يستطيع النظام تمييز الفرق بين الفيروس المتغير والأشكال غير المتحولة.

ويذكر أن لقاح «إبيفاكورونا» الذي ينتجه مركز «فيكتور» فعَّال ضد طفرات السلالة البريطانية من فيروس ك«كورونا» أيضًا.

مركز الأبحاث الروسي «فيكتور» ينشر أول صورة في العالم للسلالة «البريطانية» من فيروس «كورونا» (الإنترنت)
مركز الأبحاث الروسي «فيكتور» ينشر أول صورة في العالم للسلالة «البريطانية» من فيروس «كورونا» (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طوابير الجياع.. أميركا القوية تشهد أكبر قوائم انتظار للحصول على وجبات غذائية ...
دولى
حملة أمنية لـ«داخلية الوفاق» تستهدف بسط الأمن في ترهونة
ليبيا
مصر تطلق حملة التلقيح ضد «كوفيد-19».. وتختص الأطقم الطبية وكبار السن في مرحلتها ...
دولى
«بروكينغز»: ثلاثة خيارات للإدارة الأميركية الجديدة في ليبيا
ليبيا
مكافحة «كورونا» بـ«الموقتة»: تطبيق غرامات مالية حال عدم ارتداء الكمامات
ليبيا
استبعاد من تزيد حرارته على 37.8 في الدوري الليبي
رياضة محلية
في اجتماعات بوزنيقة.. الرعيض يوضح توزيعات المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة
ليبيا
الطريق ممهد لـ«ليبيا جديدة» بعد الاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية وإجراء ...
ليبيا
«سي إن إن»: فاغنر حفرت خندقًا ضخمًا عبر ليبيا
ليبيا
السفارة الأميركية: بايدن أنهى قيود السفر المفروضة على الليبيين لدخول الولايات ...
ليبيا
وفاة زوجة الأمير الحسن الرضا السنوسي ولي العهد خلال الحكم الملكي في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: حكومة موحدة منتظرة ومخاوف من «المعرقلين»
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التوائم المتطابقون ليسوا متشابهين كما يعتقد