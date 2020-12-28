عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»

طبيبة في أحد المستشفيات المصرية تفحص ورقة إشاعة على صدر مريض بـ«كورونا» (الإنترنت)

في الوقت الذي يزداد فيه انتشار فيروس «كورونا» مجددًا، رأى فاديم بوكروفسكي، رئيس مركز الوقاية من الإيدز والسيطرة عليه في المعهد المركزي الروسي لعلم الأوبئة، أن معدل انتشار الفيروس التاجي يمكن أن يتباطأ ثم يبدأ في الزوال بشكل تام.

وافترض الأكاديمي، العضو في أكاديمية العلوم الروسية، أن الوباء يمكن أن يتباطأ انتشارة في عام 2021، وسيبدأ في مثل هذه الحالة في «الزوال»، حسب « نوفوستي».

وقال رئيس المركز الفدرالي للوقاية من الإيدز ومكافحته التابع للمعهد المركزي لبحوث الأوبئة في الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطن: «سنشهد العام المقبل زوال وباء فيروس كورونا، وسيتنفس الجميع الصعداء».

يشار إلى أن نحو 79.9 مليون شخص في العالم، أُصيبوا بعدوى فيروس «كورونا» منذ بداية الوباء، وتوفي أكثر من 1.7 مليون شخص.