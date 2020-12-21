أغذية تؤثر على نبض قلبك

باحثون يعدون قائمة بالأطعمة التي تؤثر على نبض القلب (الإنترنت)

هناك بعض الأطعمة التي قد تسبب عدم انتظام في ضربات القلب، ما يشكل خطورة صحية بالغة على من يتناولها دون ترشيد.

وأعد باحثون قائمة بهذه الأطعمة التي تؤثر على النبض، نشرت في مقال بدورية «تريندز إن كارديوفاسكيولار ميديسين».

الغريبفروت: تحوي فاكهة الغريبفروت مادة يطلق عليها «نارينجين» naringenin، يمكن أن تسبب تغييرات دقيقة في معدل نبضات القلب، ويحدث ذلك من خلال إطالة، بصورة طفيفة، ما يعرف باسم «فترة كيو تي». وينبغي التنويه هنا بأن هذه الظاهرة حدثت فقط لدى بعض المتطوعين بعدما تناولوا نحو أربعة أكواب من عصير الغريبفروت.

مشروبات الطاقة: تتميز مشروبات الطاقة بشعبية كبيرة في أوساط المراهقين على نحو الخصوص، لكن هذا لا ينفي أن البالغين يتناولون كذلك مثل هذه المنتجات التي تدعي أنها تعزز أداء الإنسان وقدراته الذهنية. ومع هذا فإن بمقدورها أيضا رفع ضغط الدم.

وغالبا ما تحتوي مشروبات الطاقة على الكافيين والسكر وجرعات عالية من فيتامينات بي، إضافة إلى جينسينغ وغوارانا والكارنتين والتورين وعدد من المكملات الغذائية الأخرى. إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان أحد أو بعض أو جميع هذه المركبات معا مسؤولا عن التأثير على القلب.

العرقسوس: يحوي العرقسوس الأسود على غليسرهيزين الذي يمكنه خفض مستويات البوتاسيوم في الجسم، وقد يتسبب في ظهور «متلازمة فترة كيو تي الطويلة». إلا أن حدوث ذلك يتطلب منك تناول كميات ضخمة للغاية من العرقسوس، حسبما تؤكد إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

ماء التونيك: يحوي ماء التونيك مادة الكينينن، وهو مركب مر المذاق يستخلص من لحاء شجرة الكينا. وتحد إدارة الغذاء والدواء الأميركية استخدام الكينين إلى ما لا يزيد على 83 جزءا في المليون بسبب أعراضه الجانبية المحتملة.

وتتضمن هذه الأعراض اضطراب نبضات القلب، التي تحدث أحيانا للأشخاص الذين يتناولون أقراص كينين لعلاج الملاريا في مناطق استوائية. إلا أنه من أجل أن تقترب من المستويات الموجودة في قرص واحد من هذه المادة، يتعين عليك شرب 2 كوارت «2.26 لتر» من ماء التونيك.