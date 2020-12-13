نصائح لتفادي الإصابة بـ«كورونا» مرتين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 11:52 صباحا

يحتاج المتعافون من فيروس «كورونا» إلى اتباع عدة عادات صحية لحماية أنفسهم، خصوصا أنهم ليسوا في مأمن من الإصابة مجددا بالفيروس.

ولايزال العلماء منشغلين بدراسة الأعراض طويلة الأمد الناتجة عن الإصابة بالفيروس، الذي يهاجم مختلف أجهزة الجسم ويخلّف مضاعفات قد تستمر حتى بعد التعافي من المرض، وفق «دويتشه فيله».

وكانت أكثر الأعراض التي يبلغ عنها المتعافون من فيروس «كورونا» هي الشعور بالتعب وضيق التنفس والصداع والأرق وألم الصدر والمفاصل والسعال وهزال العضلات ونقص الطاقة.

لذا أكد المتخصصون أهمية اتباع نظام غذائي صحي والالتزام بالإجراءات الاحترازية المعروفة، لاستكمال مرحلة ما بعد «كورونا»، خصوصا فترة النقاهة، وقدم خبراء الصحة نصائح للتغذية السليمة لتقوية المناعة، وطرق مواجهة اكتئاب ما بعد «كورونا»، وفقا لموقع «onlymyhealth».

الإكثار من البروتينات
تلعب التغذية السليمة دورا مهما في حياة المتعافي من فيروس «كورونا»، حيث إنها تقوي الجهاز المناعي مرة أخرى. ويجب الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على الزنك وفيتامين سي وفيتامين «د» وفيتامين «B1»، وتناول المواد البروتينية. ويوفر النظام الغذائي الغني بالبروتين الطاقة، كما يساعد في التعافي من تلف العضلات وتجديد أنسجة الجسم.

تناول السوائل
يوصي بتناول كمية كافية من السوائل، حيث يتعافى الجسم بشكل أسرع. علاوة على دور الماء في طرد السموم من الجسم، ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا وتنظيم درجة حرارة الجسم وتوازن درجة الحموضة، لذلك يجب الحرص على شرب ثمانية أكواب من المياه يوميا.

كما تساعد السوائل مثل ماء الشعير وماء جوز الهند الطازج وشوربات الخضار ومرق الدجاج أو الخضار وماء الدال وعصير الليمون وشاي الزنجبيل والعسل والحساء والخضراوات الطازجة وعصائر الفاكهة في توفير الطاقة لجسم المتعافي.

استخدام الدهون النباتية
تساعد الدهون الجيدة مثل المكسرات والبذور الصالحة للأكل في التعافي وتقليل الالتهاب الذي يحدث أثناء أي عدوى. ويمكن استخدم السمن أو زيت الزيتون البكر الممتاز أو زيت الخردل أو زيت السمسم في الطهي بدلا من الزيوت المكررة. علاوة على أن تناول المكسرات والبذور مثل الجوز والكاجو واللوز وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس وبذور البطيخ يزيد من معدلات الطاقة للإنسان.

استمرار الفيتامينات
يجب أن يستمر المتعافون في تناول فيتامينات «سي» و«د». وتوفر الفواكه والخضراوات الطازجة في فصل الشتاء وفرة من الفيتامينات والمعادن، لذلك يفضل الإكثار من تناول الفواكه الموسمية مثل الجوافة والرمان والبرتقال والتفاح، والخضراوات مثل السبانخ والخردل الأخضر والبروكلي.

ممارسه الرياضة
يوصى باستخدام اليوغا والتنفس العميق خلال فترة ما بعد المرض، وإذا كان المرء يشعر بتحسن يمكنه إضافة تمارين خفيفة إلى الروتين المعتاد. كما يجب الابتعاد عن التوتر والقلق والتعرض لأشعة الشمس بشكل شبه يومي، والراحة والنوم لفترة لا تقل عن ثماني ساعات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الولايات المتحدة تعتمد خريطة رسمية للمغرب تضم الصحراء الغربية
دولى
طرابلس تستقبل بطولة نجوم السلام
رياضة محلية
«الخارجية الجزائرية» ترد على إعلان ترامب بشأن الصحراء الغربية
عربى
إصلاحات المسار الاقتصادي باجتماع جنيف .. هل تطال سعر الصرف؟
ليبيا
ترامب يتلقى نكسة جديدة من المحكمة العليا
دولى
أميركا تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح «موديرنا»
دولى
«الأزمات الدولية» تحذر من عواقب النزاع على المصرف الخارجي وتفسر أسباب تعثر ...
ليبيا
البعثة الأممية: مجموعة العمل الاقتصادية تجتمع في جنيف للاتفاق على إصلاحات هامة ...
ليبيا
السيسي يوجه بمنح لقاح «كورونا» الصيني مجانا للمصريين
عربى
ليبيون يلجؤون إلى «طرق بديلة» لمواجهة أزمة السيولة بالمصارف
ليبيا
جريدة «الوسط»: الخلاف سيد الموقف في مسارات حل الأزمة
ليبيا
لودريان يلح على شرطين للوصول إلى انتخابات ليبية
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف أعراض جديدة لدى الأطفال المصابين بـ«كوفيد-19»