نصائح لتفادي الإصابة بـ«كورونا» مرتين

يحتاج المتعافون من فيروس «كورونا» إلى اتباع عدة عادات صحية لحماية أنفسهم، خصوصا أنهم ليسوا في مأمن من الإصابة مجددا بالفيروس.

ولايزال العلماء منشغلين بدراسة الأعراض طويلة الأمد الناتجة عن الإصابة بالفيروس، الذي يهاجم مختلف أجهزة الجسم ويخلّف مضاعفات قد تستمر حتى بعد التعافي من المرض، وفق «دويتشه فيله».

وكانت أكثر الأعراض التي يبلغ عنها المتعافون من فيروس «كورونا» هي الشعور بالتعب وضيق التنفس والصداع والأرق وألم الصدر والمفاصل والسعال وهزال العضلات ونقص الطاقة.

لذا أكد المتخصصون أهمية اتباع نظام غذائي صحي والالتزام بالإجراءات الاحترازية المعروفة، لاستكمال مرحلة ما بعد «كورونا»، خصوصا فترة النقاهة، وقدم خبراء الصحة نصائح للتغذية السليمة لتقوية المناعة، وطرق مواجهة اكتئاب ما بعد «كورونا»، وفقا لموقع «onlymyhealth».

الإكثار من البروتينات

تلعب التغذية السليمة دورا مهما في حياة المتعافي من فيروس «كورونا»، حيث إنها تقوي الجهاز المناعي مرة أخرى. ويجب الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على الزنك وفيتامين سي وفيتامين «د» وفيتامين «B1»، وتناول المواد البروتينية. ويوفر النظام الغذائي الغني بالبروتين الطاقة، كما يساعد في التعافي من تلف العضلات وتجديد أنسجة الجسم.

تناول السوائل

يوصي بتناول كمية كافية من السوائل، حيث يتعافى الجسم بشكل أسرع. علاوة على دور الماء في طرد السموم من الجسم، ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا وتنظيم درجة حرارة الجسم وتوازن درجة الحموضة، لذلك يجب الحرص على شرب ثمانية أكواب من المياه يوميا.

كما تساعد السوائل مثل ماء الشعير وماء جوز الهند الطازج وشوربات الخضار ومرق الدجاج أو الخضار وماء الدال وعصير الليمون وشاي الزنجبيل والعسل والحساء والخضراوات الطازجة وعصائر الفاكهة في توفير الطاقة لجسم المتعافي.

استخدام الدهون النباتية

تساعد الدهون الجيدة مثل المكسرات والبذور الصالحة للأكل في التعافي وتقليل الالتهاب الذي يحدث أثناء أي عدوى. ويمكن استخدم السمن أو زيت الزيتون البكر الممتاز أو زيت الخردل أو زيت السمسم في الطهي بدلا من الزيوت المكررة. علاوة على أن تناول المكسرات والبذور مثل الجوز والكاجو واللوز وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس وبذور البطيخ يزيد من معدلات الطاقة للإنسان.

استمرار الفيتامينات

يجب أن يستمر المتعافون في تناول فيتامينات «سي» و«د». وتوفر الفواكه والخضراوات الطازجة في فصل الشتاء وفرة من الفيتامينات والمعادن، لذلك يفضل الإكثار من تناول الفواكه الموسمية مثل الجوافة والرمان والبرتقال والتفاح، والخضراوات مثل السبانخ والخردل الأخضر والبروكلي.

ممارسه الرياضة

يوصى باستخدام اليوغا والتنفس العميق خلال فترة ما بعد المرض، وإذا كان المرء يشعر بتحسن يمكنه إضافة تمارين خفيفة إلى الروتين المعتاد. كما يجب الابتعاد عن التوتر والقلق والتعرض لأشعة الشمس بشكل شبه يومي، والراحة والنوم لفترة لا تقل عن ثماني ساعات.