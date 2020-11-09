لماذا «كورونا» أخطر على الرجال من النساء؟

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 10:43 صباحا
الرجال يصعب عليهم تحمل مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا (الإنترنت)

منذ تفشي وباء «كورونا»، ويتلاحظ أن الرجال أكثر تأثرًا بالفيروس مقارنة بالنساء، وهو الأمر الذي حاول العلماء تفسيره.

وقال فلاديمير بوليبو، المختص في أمراض المناعة والحساسية، إنه يصعب على الرجال تحمل مضاعفات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، بسبب تأثير الهرمونات الجنسية على عمل الجهاز المناعي، حسب «نوفوستي».

وأضاف الطبيب، في تصريحات لموقع «لينتا رو»، أن الهرمونات الجنسية الأنثوية - هرمون اٌستروجين - تسهل اختراق البروتينات الواقية في الخلايا.

وقال بوليبوك: «حتى الحد الأدنى من الاستجابة المناعية مع إنتاج الأجسام المضادة يؤدي إلى أن هذه الأجسام المضادة لدى النساء تخترق الخلايا بسهولة أكبر وأسرع، وتدمر الفيروسات داخل الخلايا»، وفق «روسيا اليوم».

وتابع الخبير القول: «أما هرمون الذكورة - التستوستيرون - فلا يمتلك هذه الخاصية. إضافة إلى ذلك، عند الرجال، يكون ظهور تصلب الشرايين أكثر وضوحًا (المرض الذي يصيب الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم)».

وشدد الطبيب على أن «تجلط الدم على خلفية عدوى فيروس «كورونا» يتطور بوتيرة أكثر عند الرجال، وهو أشد وأقوى من حاله عند النساء». ولفت بوليبوك الانتباه إلى أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

وأشار إلى أن أمراض المناعة الذاتية، هي مجموعة من الأمراض التي يتم خلالها تدمير أنسجة الجسم بواسطة جهاز المناعة الخاص به.

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لماذا «كورونا» أخطر على الرجال من النساء؟