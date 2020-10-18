أسباب غير تقليدية للسعال المزمن

يؤثر الارتجاع على الجهاز الهضمي ويزعج المريض ويسبب صعوبة التنفس (الإنترنت)

لا يعد السعال المزمن دائما عرضا مرتبطا بأمراض الجهاز التنفسي، حسب ما كشف الطبيب الروسي المختص، ألكسندر مياسنيكوف.

وأوضح مياسنيكوف، مقدم برنامج الصحة في القناة الروسية الأولى، أن أحد أسباب السعال المزمن قد يكون «الارتجاع»، وهي خروج حمض الهيدروكلوريك من المعدة إلى المريء، وفق «نوفوستي».

ويؤثر الارتجاع على الجهاز الهضمي ويزعج المريض ويسبب صعوبة التنفس، خصوصا بعد تناول الوجبات، وكذلك يمكنه أن يكون سببا للسعال المزمن.

كذلك أشار الإخصائي إلى أن السعال يمكن ملاحظته لدى مرضى القلب، خصوصا عندما تتراكم السوائل في التامور «الكيس الذي يحيط بالقلب».

ويجب أيضا فحص آذان المرضى الذين يعانون من السعال المزمن والجيوب الأنفية الفكية، لأن الالتهاب المزمن أو التحسسي في هذه المناطق يمكن أن يسبب تشنجا قصبيا، ما ينتج عنه سعال.

وأوصى الطبيب بعدم إهمال الفحص الطبي السنوي، والابتعاد عن التوتر، والمحافظة على درجة رطوبة داخل البيت لا تقل عن 60 درجة.

