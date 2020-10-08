دراسة تكشف أكثر الأماكن خطورة للإصابة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 02:16 مساء

أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، أخطر 6 أماكن عامة، ترفع نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعند تجميع القائمة، ألقى مركز (سي دي سي) نظرة على مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من أعراض على مدى شهر كامل، ليتم بعدها فحص النسبة المئوية منهم الذين زاروا أماكن عامة مختلفة، مما أدى لإصابتهم، وفق «سكاي نيوز».

وتوصلت الدراسة إلى 6 أماكن، هي الأكثر تعريضا للزوار للإصابة بفيروس كورونا، وهي المطاعم، والمكاتب، والصالونات، وصالات الرياضة، والمقاهي، وأماكن التجمعات الدينية.

ووجدت الدراسة أن 40.9 بالمئة من المصابين في الدراسة، زاروا مطعما خلال فترة الأسبوعين السابقين لتشخيصهم الإيجابي.

وفي الوقت نفسه، كان 24 بالمئة من المصابين قد ذهبوا إلى مكتب، و15.6 بالمئة من الأشخاص زاروا صالونا للحلاقة، و 8.5 بالمئة من المرضى ذهبوا إلى مقهى أو حانة، وزار 7.8 بالمئة منهم من الناس صالة رياضية، وحضر 7.8 من الناس لمركز تجمع ديني مثل كنيسة.

ولا تمثل هذه القائمة مفاجأة كبيرة، خاصة مع القيود العالمية المفروضة على هذه الأماكن، من تباعد اجتماعي وارتداء كمامات تحمي الوجه.

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