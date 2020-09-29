كيف تقي نفسك من الفيروسات؟

في ظل انتشار وباء «كورونا» القاتل، تبقى مهمة الإنسان في الوقاية من الإصابة بالفيروسات أمرًا ضروريًّا.

وأوضح أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة الروسي، الدكتور فلاديمير زايتسيف، كيفية تجنب الفيروسات والوقاية من المرض قبل الإصابة به، حسب «روسيا اليوم».

يقول: «عندما يبدأ موسم انتشار أوبئة الأمراض الفيروسية، لا يكون الجميع مستعدًّا للاعتماد على التطعيم ضد هذه الفيروسات فقط، بل يسعى الكثيرون إلى تعزيز مناعة أجسامهم بوسائل أخرى حتى يتجنبوا المرض».

لذلك ينصح بما يلي:

أولًا، يجب عدم حرمان الجسم من السوائل، بل على العكس يفضل شرب المزيد. ويقول: «يمكن تدمير الفيروسات بفعالية عند تناول مزيد السوائل. لأن الضربات الهيدروليكية تدمرها. ويمكن تناول أي نوع من أنواع الشاي، كل حسب رغبته».

ثانيًا، يجب توفير الكمية اللازمة من فيتامين «С» للجسم. هذا الفيتامين موجود بكثرة في الحمضيات والكيوي والملفوف المخلل. ويمكن إضافة الليمون أو الغريب فروت إلى الشاي، وعندها تكون الفائدة مضاعفة.

هناك وصفة تجمع بين النصيحتين، «يضاف نصف ليمونة إلى إبريق من الماء، ويتم شرب السائل بجرعات صغيرة بين وجبات الطعام الرئيسية».

يجب إضافة الخضراوات إلى النظام الغذائي؛ لأن الخضراوات تزود الجسم بالفيتامينات وتحسن عمل الجهاز الهضمي.

وأخيرًا، عندما يشعر الشخص بسوء حالته الصحية، عليه استشارة الطبيب فورًا ، ويقول، «هذا مهم جدًّا: إذا شعر الشخص بتوعك ونزلة برد ورشح أو احتقان الأذن، يجب عليه عدم تحمل هذه الحالة، لأن هذا المرض لن يُشفى بسهولة من دون مساعدة الطبيب».