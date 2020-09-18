فيتامينات للوقاية من فيروسات الخريف

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 سبتمبر 2020, 11:11 صباحا
فيتامينات للوقاية من الفيروسات التي تنشر في فصل الخريف (الإنترنت)

في ظل انتشار الفيروسات حولنا، يبقى للفيتامينات دورها المهم في حماية صحتنا.

وكشفت الدكتورة مارينا ابليتايفا، خبيرة التغذية وإخصائية أمراض المناعة والحساسية، عن المواد الغذائية التي يجب تناولها لتعزيز جهاز المناعة في فصل الخريف، حسب «روسيا اليوم».

وتعتبر مادة البيتا كاروتين من العناصر المهمة لحماية الجسم من عدوى الأمراض الموسمية. وهذه المادة موجودة في الفواكه والخضراوات ذات اللون البرتقالي والأصفر البرتقالي، مثل الجزر والخوخ والمشمش واليقطين والبطيخ وغيرها.

وتقول الخبيرة «هذه المواد غنية بمادة بيتا كاروتين، التي تتحول إلى فيتامين А، الذي يحمي الغشاء المخاطي في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي من توغل الفيروسات والبكتيريا. محذرة من أن تناول فيتامين А النقي قد يكون ساما للجسم».

وأضافت مارينا ابليتايف وهذا الفيتامين موجود أيضا في الحليب ومنتجات الألبان.

وأشارت إلى أن الفيتامين الثاني المهم في هذا الفصل، هو فيتامين С، الذي بفضله يمكن تعزيز المناعة الخلوية. بالإضافة إلى أنه عامل مؤكسد قوي، ويحمي خلايا الجسم من التلف.

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فيتامينات للوقاية من فيروسات الخريف