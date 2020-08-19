العسل أفضل علاج للسعال ونزلات البرد

يعد العسل أفضل علاج للسعال ونزلات البرد، مقارنة بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، حسب ما أظهرت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد.

وفي الدراسة، وجد الباحثون أن العلاج الطبيعي أكثر فاعلية من المضادات الحيوية، لتعزيز الشفاء من التهابات الصدر، وفق «ذي صن».

وحث الخبراء الأطباء على وصف العسل بدلا عن الأدوية العادية، خاصة وأنه يخلو من أي آثار جانبية، وهو أرخص من العديد من الأدوية.

وأوضح هبة الله أبوالقاسم من جامعة أوكسفورد: «عندما يشخص الأطباء التهابات الجهاز التنفسي العلوي، فإننا نوصي بالعسل كبديل للمضادات الحيوية. إنه أكثر فاعلية وأقل ضررا من عقاقير العناية المعتادة».

ووقع تحليل نحو 14 تجربة شملت أكثر من 1760 شخصا يعانون التهاب الحلق والسعال وانسداد الأنف.

وأظهرت دراستان أن الأعراض استمرت لمدة يومين أقل بين أولئك الذين عولجوا بالعسل، ما قلل أيضا من وتيرة وشدة السعال.

وقارن باحثو أكسفورد العسل بمكونات في أدوية نزلات البرد، وكان أفضل في التجارب ضد الباراسيتامول.

وقالت مؤسسة «The Proprietary Association of Great Britain» وهي الهيئة التجارية للأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية: «الرعاية الذاتية والعلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية هي أفضل طريقة لإدارة الأعراض».