إعلان موعد إنتاج لقاح «كورونا» الروسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 01:40 مساء

 
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن وزارة الصحة في بلاده أعطت موافقتها لأول مصل في العالم لمكافحة مرض كوفيد-19، والذي طوره معهد جماليا في موسكو، وذلك بعد أقل من شهرين من اختباره على بشر.

وأطلقت الشركة المنتجة للقاح اسم «سبوتنيك V» على أول لقاح مسجل ضد فيروس كورونا في العالم، قياساً بإطلاق أول قمر صناعي روسي «سبوتنيك» عام 1957، وفقا للموقع الرسمي للقاح.

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن إنتاج القاح سيبدأ في موقعين، مركز غمالي وشركة بينوفارم، وفق «سبوتنيك».

وأوضح موراشكو خال اجتماع للرئيس الروسي مع أعضاء الحكومة: «في الوقت الحالي، سيبدأ إنتاج اللقاح في موقعين: مركزغمالي التابع لوزارة الصحة الروسية وشركة بينوفارم .وفي الوقت نفسه بمساعدة وزارة الصناعة والتجارة، ومكتب مشروع سبيربنك، يجري تطوير اللوائح الفنية لتوسيع نطاق الإنتاج في مواقع عدد من الممثلين المحليين والمتوافرة في بلدنا».

وأضاف أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يستثمر في إنتاج اللقاح والترويج في الخارج. وتابع موراشكو: «هناك عدد من الدول التي تبدي اهتمامًا به».

وكان وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، أعلن في وقت سابق أنه من المخطط أن تنتج روسيا عدة ملايين من جرعة لقاح فيروس كورونا شهريا بحلول عام 2021.

ووفقا له، سيعتمد حجم الإنتاج على احتياجات نظام الرعاية الصحية. كما أنه من المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة غامالي في سبتمبر.

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