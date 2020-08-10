تحذير أممي من موجات التفشي الجديدة لـ«كورونا»

طبيبة في أحد المستشفيات المصرية تفحص ورقة إشاعة على صدر مريض بـ«كورونا» (الإنترنت)

حذرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من أن فيروس كورونا المستجد، الذي يجتاح العالم لم تظهر له أنماط موسمية، لكنه سيعود من جديد إذا تخلت السلطات الطبية عن ضغوطها لمقاومته.

وقال رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة، مارك راين، إنه يتعين على غرب أوروبا ومناطق أخرى التعامل بسرعة مع موجات التفشي الجديدة، حسب «رويترز».

وتفيد إحصاءات «رويترز» بأن أكثر من 19.92 مليون شخص على مستوى العالم أصيبوا بالمرض الذي أودى بحياة نحو 729883 شخصا.

وكانت جريدة «ديلي تلغراف» نشرت تقريرا بعنوان «ماذا تعني عودة فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم بالنسبة لتفشي الموجة الثانية؟».

وأوضح التقرير أن أخطر 10 أوبئة في تاريخ البشرية كانت تتسم دوما بنمط مشترك، إذ ضربت خمس منها في موجات متتابعة، بينما جاءت أربع أخرى في نمط تفش شديد يتبع مرحلة انتشار بينية في فصل الصيف، حسب «بي بي سي».

ويضرب التقرير المثل بالإنفلونزا الإسبانية، التي ضربت العالم في ثلاث موجات بعد الحرب العالمية الأولى، كانت الموجة الثانية هي الأشد فتكا من بينها.