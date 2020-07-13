على الشواطئ وحمامات السباحة..ما هي إجراءات الوقاية من الأمراض الفيروسية؟

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 08:54 صباحا
رسم توضيحي لإرشادات الوقاية من فيروس كورونا على الشواطئ. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

تزدحم شواطئ ليبيا بالمواطنين مع أجواء الطقس الحارة هذه الأيام، دون اهتمام بإجراءات الوقاية من الأمراض الفيروسية على رأسها فيروس كورونا.

وبدوره قدم المركز الوطني لمكافحة الأمراض نصائح هامة لتفادي الإصابة بالأمراض الفيروسية منها:

ـ ابق في المنزل إذا كنت تعاني أعراضا تنفسية أو كنت تنتظر نتيجة تحليلك لـ«كوفيد – 19».

ـ حافظ على التباعد الجسدي خارج وداخل ماء البحر أو حوض السباحة بمسافة مترين على الأقل.

ـ ضرورة ارتداء الكمامة التنفسية عندما لا تكون داخل ماء البحر أو حوض السباحة.

ـ حافظ على تعقيم يديك بالمطهرات الكحولية (60%)، ولا تشارك مستلزمات غيرك.

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