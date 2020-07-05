«كورونا»: 10% ممن فقدوا حاسة الشم أو التذوق لا يستعيدونها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يوليو 2020, 01:14 مساء

توصلت دراسة إيطالية إلى أن 10% من المصابين بفيروس «كورونا» الذين فقدوا حاسة الشم أو التذوق، لم يشهدوا أي تحسن في تلك الأعراض أو تردت حالتهم.

وتشير الدراسة التي نشرتها مجلة «جاما» المختصة بأمراض الأنف والأذن والحنجرة، إلى أن 90% من المرضى أظهروا تحسنًا لحالتهم أو تعافيًا كاملاً خلال شهر، حسب «روسيا اليوم».

وقال 49% من المرضى إنهم استعادوا حاستي الشم والتذوق بالكامل، فيما قال 40% إن حالتهم تحسنت.

وشملت الدراسة، التي أجراها فريق دولي من الخبراء، 187 شخصًا في إيطاليا، ممن تأكدت إصابتهم بفيروس «كورونا»، ولكن حالتهم لم تتطلب نقلهم إلى المستشفيات.

وأكد 113 شخصًا حدوث تغير في حاستي الشم أو التذوق لديهم، بينما قال 55 شخصًا إنهم تعافوا بالكامل، إضافة إلى 46 شخصًا أكدوا تحسن حالتهم و12 شخصًا قالوا إن الأعراض لديهم لم تتغير أو تردت.

وقالت الباحثة كلير هوبكينز، رئيسة الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة، إن الدراسات الخاصة بـ«كوفيد-19» تبدأ بالتركيز على التأثير الطويل المدى للمرض على الحالة الصحية للمتعافين من الفيروس، والأعراض التي قد تظهر لديهم.

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