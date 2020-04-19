أعراض تشير لإصابة الأطفال بفيروس كورونا

تشير الأبحاث إلى أن هناك عددا قليل جدا من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد عند الأطفال.

وهذا لا يعني أن الأطفال لا يمكنهم التقاط الفيروس، ففي الواقع، كانت أصغر حالة معروفة إيجابية للفيروس عمرها 30 ساعة فقط.

لكن بناء على المعلومات المحدودة المتاحة، تبدو الأعراض لدى الأطفال خفيفة، وفق ما نقل «روسيا اليوم» عن صحيفة «ذي صن».

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تشمل علامات الإصابة لدى الأطفال ما يلي:

• الحمى

• السعال الجاف

• التنفس السريع

كما أن هناك علامات أخرى يجب الانتباه إليها وهي علامات الجفاف، مثل عدم التبول لمدة تتراوح بين 8 إلى 12 ساعة، وعدم وجود دموع عند البكاء، أو أن يكونوا أقل نشاطا من المعتاد، وفقا لمراكز صحة الطفل.

وأبلغ عن القيء والإسهال في طفل واحد على الأقل بناء على حالات الأطفال المصابين بـ Covid-19 في الصين.

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كما ذكرت دراسة في مجلة «New England Journal of Medicine»، أن «الأطفال قد يكونون أقل عرضة للإصابة أو، إذا أصيبوا، فقد تظهر عليهم أعراض أكثر اعتدالا من البالغين».

وقال باحثون إن الأعراض قد تبدو مشابهة لأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، ولكن من المرجح أن تؤدي هذه السلالة الجديدة إلى حدوث السعال والحمى.

وإذا أظهر طفلك أيا من الأعراض المذكورة أعلاه، فقد يكون مصابا بفيروس كورونا، فتأكد من عزله لمنع انتشار المرض، إضافة إلى ضرورة اتباع إرشادات الهيئات الصحية الرسمية والاتصال بالطوارئ عند الشعور بعدم تحسن الحالة.