«ميديبوت».. روبوت يعاون الأطباء في معركة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 09:50 صباحا
مهندسون يحاوطون الروبوت الذي ابتكروه في الجامعة الاسلامية الدولية في ماليزيا في 13 أبريل 2020 (أ ف ب)

في إطار تعزيز حماية الأطقم الطبية في مواجهة وباء «كورونا»، ابتكر علماء ماليزيون روبوتًا على عجلات يأملون في أن يقوم بجولات على أجنحة المستشفيات لفحص المرضى.

و«ميديبوت» هو روبوت أبيض بطول 1.5 متر، مجهز بكاميرا وشاشة يمكن من خلالها للمرضى التواصل عن بعد مع الأطباء، حسب «فرانس برس»، الإثنين.

وزود الروبوت الذي صنعه علماء من الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا، جهازًا لفحص درجات حرارة المرضى عن بعد.

وقال ذو الكفل زين العابدين عضو الفريق المسؤول عن هذا الابتكار، إن الروبوت يهدف إلى مساعدة الممرضين والأطباء العاملين في الأجنحة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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وأضاف أن كلفة تطوير الروبوت تبلغ نحو 15 ألف رينغت (3500 دولار)، وتخطط الجامعة لتجربته قريبًا في المستشفى التابع لها الذي لا يعالج المرضى المصابين بفيروس «كورونا».

وإذا ثبت نجاح هذا الابتكار، يأمل العلماء في أن يستخدَم في المستشفيات الحكومية، حيث يتم إرسال الأشخاص المصابين بـ«كوفيد 19».

وسجلت ماليزيا 4683 إصابة بفيروس«كورونا»، من بينها 76 حالة وفاة. ولجأت دول عدة إلى استخدام الروبوتات في مكافحة فيروس «كورونا»، الذي أودى بحياة أكثر من 110 آلاف شخص حول العالم.

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