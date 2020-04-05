تجربة فرنسية لعلاج كورونا ببلازما المتعافين

طبيب شفى من مرض كوفيد-19 يتبرع بالبلازما في ووهان في إقليم هوباي في وسط الصين في 18 فبراير 2020 (أ ف ب)

أعلنت مؤسسات فرنسية أن تجربة سريرية ستبدأ في 7 أبريل، تقوم على نقل بلازما دم لأشخاص تم شفاؤهم من كوفيد-19 إلى «مرضى في مرحلة شديدة من المرض».

وقالت هذه المؤسسات ومن بينها المعهد الوطني للبحث الطبي (إنسيرم): «تقوم هذه التجربة على نقل البلازما من مرضى شفيوا من كوفيد-19 ويحوي أجساما مضادة للفيروس، إلى مرضى يعانون من الفيروس في محاولة لتزويدهم هذه المناعة»، وفق «فرانس برس».

وأضافت: «بلازما الأشخاص الذين تم شفاؤهم من كوفيد-19 يحوي هذه الأجسام المضادة، وقد تساعد المرضى الذين باتوا في مرحلة حادة من المرض من مكافحة الفيروس».

وستؤخذ عينات محددة اعتبارا من الثلاثاء، في منطقة باريس وفي شرق فرنسا، من نحو 200 شخص شفيوا منذ ما لا يقل عن 14 يوما.

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وستشمل التجربة السريرية 60 مريضا في مستشفيات باريسية «سيحصل نصفهم على البلازما»، على أن تحصل عملية تقييم أولى بعد أسبوع أو ثلاثة أسابيع من بدء التجربة.

وثبتت فاعلية البلازما لدى المتعافين وهي جزء من الدم السائل تتركز فيه الأجسام المضادة بعد مرض ما، في دراسات على نطاق ضيق ضد أمراض معدية أخرى مثل إيبولا وسارس.

وأعطت الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير موافقتها، لإجراء تجارب على علاجات محتملة كهذه ضد فيروس كورنا المستجد.