البصل المتعفن يطور الإصابة بالسرطان

يمكن لتناول البصل أو طبخه إذا كانت فيه بقعة تعفن ولو صغيرة، أن يسبب تطور مرض السرطان لدى الإنسان، وفق علماء أميركيون.

ويؤكد علماء المركز الطبي الأميركي «Health Line» على عدم استخدام حتى البصل المتعفن جزئيا في الطعام، والذي بدأ تعفنه خلال عملية تخزينه، بسبب خطورته المميتة، حسب « The Times Hub».

ويعد تعفن جزء من البصلة إشارة لوجود مركب الأفلاتوكسين aflatoxin، الذي في ظروف معينة يترسب على النباتات الورقية، وهو يظهر على السطح الخارجي للبصل أو تحته على شكل بقعة سوداء، وفق صفحة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في «فيسبوك».

وهناك عدة أسباب تزيد من خطر ترسب الأفلاتوكسين مثل الرطوبة العالية وحرارة التخزين غير الصحيحة وتأثير الحشرات والتماس مع الماء الملوث. ويسبب دخول هذا المركب إلى الجسم مرض سرطان الكبد القاتل.

ويقول الأطباء «تؤثر هذه المادة السامة في أعضاء الجسم الأخرى، وقد يؤدي التسمم بهذه المادة إلى الموت»، فيما يؤكدون على ضرورة استخدام البصل الجيد الخالي من هذه البقع والعفونة تماما، وعدم استخدام البصل المتعفن نهائيا بعد رمي المنطقة المتعفنة.

ويضيفون أن البصل السليم يحتوي على نسبة عالية من فيتامين С، ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، التي تكافح البكتيريا المرضية والفيروسات، وأن مكونات البصل تساعد في تمييع الدم وتخفض مستوى الكوليسترول فيه، وتزيل الترسبات على الأسنان وتخفض من خطر تصلب الشرايين والجلطة الدماغية والنوبات القلبية. علاوة على هذا يفيد تناول البصل عند الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بما فيها السل والتهاب القصبات والشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.