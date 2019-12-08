ماذا يفعل النوم في أجسادنا؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 ديسمبر 2019, 04:28 مساء

يمكن للنوم غير الصحي أن يسبب مشكلات صحية في القلب، حتى لدى الذين يمارسون بانتظام تدريبات وتمارين رياضية ولهم نمط حياة صحي، حسب علماء جامعة كولورادو في بولدر.

ودرس الباحثون خلال سبع سنوات، نظام النوم والبيانات الوراثية والمؤشرات الصحية لـ 461 ألف شخص أعمارهم بين 40 و69 سنة لم يصابوا أبدًا بأزمات قلبية، حسب «MedicalXpress».

واتضح للباحثين أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في اليوم، هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 20% مقارنة بمن ينامون بين 6 و9 ساعات. وأن الذين ينامون أكثر من تسع ساعات ترتفع هذه النسبة عندهم إلى 34%، حسب «نوفوستي».

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ويشير الباحثون، إلى أن النوم الذي يستمر بين 6 و9 ساعات يخفض خطر النوبة القلبية، لدى الأشخاص المعرضين وراثيًّا للإصابة بأمراض القلب بنسبة 18%.

وتؤثر قلة النوم في الغشاء المخاطي للشرايين أو البطانة، وأيضًا في تطور الخلايا الملتهبة في نخاع العظم، بينما يمكن أن يتسبب النوم لفترات طويلة بالتهابات مختلفة في الجسم.

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