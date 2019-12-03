عظم ثلاثي الأبعاد لأول مرة في سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 10:27 صباحا
الفريق الطبي مع المريض (سانا)

نشرت وكالة «سانا» تقريرا عن نجاح فريق طبي في مستشفى ابن النفيس بدمشق، في تعويض عظم مفقود من جمجمة شاب، بإنتاجه معمليا بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي سابقة علمية طبية في سورية.

وقال رئيس قسم الجراحة العصبية بالمستشفى، الدكتور عيسى عوض، الذي أجرى العملية إن «عملية تعويض الفاقد في عظم الجمجمة تتم عادة عبر إعادة العظم نفسه في حال الإمكانية أو من خلال تصنيع يدوي للجزء المفقود يسمى (إسمنت عظمي) أو شبكة معدنية تربط بالجزء المتبقي، لكن التقنية الحديثة التي استخدمت في هذه العملية لأول مرة في سورية وعلى المستوى العربي أيضا هي تصنيع عبر الحاسوب وطابعة ثلاثية الأبعاد للجزء المفقود من عظم الجمجمة، والذي تصل نسبته إلى نحو 40% من مساحة عظم الجمجمة».

واستمرت العملية ثلاث ساعات بحسب الدكتور عوض، الذي بين أن صعوبة هذا النوع من العمليات تكمن في رفع الجلد عن الدماغ فعدم وجود عظم يحميه ويفصل بين طبقات الجلد والدماغ أدى إلى التصاقات كبيرة.

وأوضح أن التقنية الحديثة تسهم في إيجاد تناظر 100% في قسمي الجمجمة وتطابق تام، فضلا عن تأمين حماية قوية للدماغ والمواد، التي صنع الفاقد منها هي من «البولي ايثير ايثر كيتون»، والتي لا تشكل أي تفاعل سلبي مع جسم المريض وتتعشق مع العظم بشكل كامل بعد نحو ستة أشهر بشكل تام.

وكان المريض، فجر الحسين، دخل المستشفى قبل نحو شهر يشكو من انتفاخ كبير بالرأس وتجمع سوائل في الدماغ، نتيجة إصابته بحادث أدى إلى فقد جزء من عظم الجمجمة. وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتأمين تصنيع الفاقد بالتقنية الحديثة، أجريت له العملية بنجاح، وفق الوكالة السورية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدولار يواصل مساره الهابط أمام الدينار
ليبيا
اليونان تطلب دعم «الناتو» ردا على مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق
ليبيا
الحكومة الموقتة تدعم كتيبة سبل السلام في الكفرة بآليات ثقيلة وأسلحة متوسطة
ليبيا
دي كابريو: ليست لي علاقة بحرائق الأمازون
ثقافة وفن
رسميا.. اتهام رجل أعمال مالطي بالتواطؤ في قتل صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي»
ليبيا
«الجمعة الأسود» يفقد بريقه في مهده بأميركا بفعل التنزيلات الدائمة
اقتصاد
الشلماني: الدوري الليبي في يناير ومن لا يريد المشاركة سنقدره والمنتخب تحت إدارة ...
رياضة محلية
سلامة لـ«فرانس برس»: تدفق السلاح والتوتر بين واشنطن وموسكو يعقدان تسوية النزاع ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على «منسق العمليات بين تنظيم داعش وأنصار الشريعة»
ليبيا
«أرامكو» السعودية: حجم اكتتاب الأفراد في الطرح العام للأسهم فاق التوقعات
اقتصاد
غسان سلامة يكشف عن ست قضايا تم الاتفاق عليها قبل مؤتمر برلين
ليبيا
الغاز الليبي في مرمى وفرة المعروض الروسي والأميركي
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحكومة الموقتة تدعم كتيبة سبل السلام في الكفرة بآليات ثقيلة وأسلحة متوسطة