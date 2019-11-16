«آبل» تسحب تطبيقات السجائر الإلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 12:17 مساء
«آبل» تسحب من متجرها الإلكتروني كل التطبيقات المتصلة بالسجائر الإلكترونية (أ ف ب)

دفعت وفاة 42 شخصا وإصابة نحو 2200 في الولايات المتحدة، بسبب استخدام السجائر الإلكترونية، «آبل» إلى أن تلغي من متجرها الإلكتروني «آب ستور» كل التطبيقات المتصلة بتدخين هذه السجائر.

وأوضحت «آبل» في تأكيد لمعلومة نشرها موقع «أكسيوس» الإخباري: «في الآونة الأخيرة، ربط خبراء من المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) والجمعية الأميركية لطب القلب بين تدخين السجائر الإلكترونية وسلسلة من الأمراض الرئوية والوفيات، متحدثين حتى عن أزمة صحية ووباء لدى الشباب»، وفق «فرانس برس».

وأضافت المجموعة التي تراقب بدقة تطبيقاتها للأجهزة المحمولة خصوصا هواتف «آي فون» البالغ عددها 900 مليون حول العالم: «نحن متفقون وراجعنا شروط الاستخدام الخاصة بمتجرنا الإلكتروني لنشير إلى أن التطبيقات التي تشجع أو تسهل استخدام هذه المنتجات ممنوعة».

وفي المحصلة، سحبت «آبل» 181 تطبيقا في العالم، غير أن الأشخاص الذين سبق أن حملوا التطبيقات قبل المنع سيتمكنون من الاستمرار في استخدامها.

وسبق أن أعلنت السلطات الصحية الأميركية، الأسبوع الماضي، أنها اكتشفت على الأرجح لغز هذا الوباء وهو متصل بزيت من الفيتامين «إي» أضيف على ما يبدو على عبوات السجائر الإلكترونية المنكهة بالحشيشة والمباعة في السوق السوداء.

بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغبته في رفع السن القانونية الدنيا لشراء السجائر الإلكترونية، في الولايات المتحدة من 18 عاما إلى 21.

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