دراسة تكشف تأثير التدخين على بصر الأطفال

اكتشف علماء جامعة هونغ كونغ الصينية أن التدخين السلبي يؤدي إلى تغيرات مرضية في عيون الأطفال.

وأشار نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ سالاغاي، إلى أن علماء جامعة هونغ كونغ فحصوا 1.4 ألف طفل أعمارهم 6-8 سنوات واكتشفوا أن تأثير دخان السجائر السلبي يسبب ترقيق العنبية (طبقة العين الوسطى الوعائية، التي تتألف من طبقة العين المشيمة والجسم الهدبي والقزحية)، وفق «نوفوستي».

وهذا التأثير السلبي يزداد طرديا بزيادة عدد المدخنين في البيت وكم مرة يدخنون، حسب «روسيا اليوم».

ويوضح سالاغاي: «لذلك في المرة المقبلة، قبل اتهام المدرسة والأجهزة الإلكترونية باعتبارها التهديد الرئيسي لعيون الأطفال، تذكروا هل تدخنون بحضور الأطفال».

وأضاف أن التدخين بحضور الطفل له تأثير نفسي سلبي، لذلك «هذه المسألة دافع جيد للإقلاع عن هذه العادة السيئة».