ابتكار خلايا تنتج التستوستيرون

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 11:47 صباحا

مع تقدم الرجال في العمر، تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون في جسم الإنسان، وهو ما يترجم إلى تعب وانخفاض الرغبة الجنسية والاكتئاب لدى معظم الرجال.

ويلجأ الرجال إلى تناول التستوستيرون لتعزيز الثقة، ولكن هذا يزيد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والسكتات الدماغية، لذا بحث العلماء عن حل أفضل ونجحوا في إنشاء خلايا تنتج التستوستيرون في المختبر، حسب « ديلي ميل».

وتجري إعادة تشكيل خلايا الجلد لتصبح خلايا جذعية متعددة القدرات، التي يمكن أن تصبح أي نوع من الخلايا في الجسم، حيث تُزرع في طبق من العناصر الغذائية المختارة بعناية، لإنشاء إمدادات الرجل الخاصة من هرمون التستوستيرون، وفق «روسيا اليوم».

وقال الدكتور فاسيليوس بابادوبولوس، كبير معدي دراسة أجرتها جامعة جنوب كاليفورنيا: «إن تناول التستوستيرون يشعر الرجال بالتحسن مع فقدان الوزن وعودة وظيفة الانتصاب. ولكن دراستنا توفر طريقة لتوليد مواد زراعة محتملة للعلاجات السريرية، وكذلك طريقة نحو اختبار وتطوير عقاقير جديدة».

ولأول مرة، ابتكر العلماء خلايا مماثلة تقريبا للخلايا في الخصيتين، التي تنتج التستوستيرون. وقال آلان باسي، من جامعة «شيفيلد»، الذي لم يشارك في الدراسة: «من المؤكد أن هناك حاجة إلى تطوير طريقة لبدء إنتاج هرمون التستوستيرون في الخصيتين لدى الرجال، الذين يعانون من انخفاضه».

 

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