أميركيان وبريطاني يفوزون بـ«نوبل الطب»

مُنحت جائزة نوبل للطب للعام 2019، الإثنين، إلى الأميركييْن وليام كايلين وغريغ سيمنزا، والبريطاني بيتر راتلكيف، مكافأة على أعمالهم حول تكيف الخلايا مع كمية الأكسجين المتوافرة؛ ما يسمح بمكافحة السرطان وفقر الدم.

وقال مجلس نوبل في معهد كارولينسكا في حيثيات القرار: «أهمية الأكسجين الجوهرية معروفة منذ قرون، إلا أن عملية تكيف الخلايا مع تقلبات مستوى الأكسجين بقيت لغزًا لفترة طويلة». وأضاف: «تكافئ جائزة نوبل هذه السنة أعمالًا كشفت آليات جزيئية مسؤولة عن تكيف الخلايا مع مستوى الأكسجين المتقلب» في الجسم، وفق «فرانس برس».