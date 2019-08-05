إنهاء حياة أسترالية بموجب قانون المساعدة على الموت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أغسطس 2019, 12:49 مساء
اعتمدت ولاية فيكتوريا قانونا سنة 2017 يشرّع المساعدة على الموت دخل حيّز التنفيذ في يونيو (أ ف ب)

ذكرت جمعية خيرية في أستراليا أن مريضة مصابة بالسرطان في الحادية والستين من العمر، باتت أول شخص، في خلال عقدين، ينهي حياته بموجب قانون المساعدة على الموت المثير للجدل.

وتوفيت كيري روبرتسون، وهي أم لولدين، في يوليو بعد ثلاثة أشهر من توقّفها عن الخضوع لعلاج لسرطان في الثدي آخذ في الانتشار، وفق ما أعلنت مجموعة الدعم «غو جنتل أستراليا»، الأحد.

اعتمدت ولاية فيكتوريا قانونا سنة 2017 يشرّع هذه الممارسة دخل حيّز التنفيذ في يونيو. ومن المتوقع أن تحذو ولايات أسترالية أخرى حذوها، حسب «فرانس برس».

وكانت روبرتسون التي أنهت حياتها في بلدة بنديغو الجنوبية الشرقية أصيبت بسرطان الثدي سنة 2010. ووصل الورم إلى عظمها ورئتيها ودماغها وكبدها.

وهي قرّرت التوقّف عن الخضوع للعلاج في مارس عندما لم تعد قادرة على تحمّل الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي، وأخذت أدوية لإنهاء حياتها بعدما حظيت بالموافقة من السلطات في مسار رسمي استغرق 26 يوما، وفق ما كشفت المنظمة الخيرية.

وقالت ابنتها جاكي في بيان «حصل الأمر بسرعة وهي كانت مستعدّة للرحيل. وكانت قواها تخونها ولم تعد قادرة على تحمّل الوجع. وهي كانت تعاني منذ فترة طويلة». وكان الإقليم الشمالي في أستراليا شرّع الموت الرحيم، لكن الحكومة الفدرالية أبطلت هذا القانون سنة 1997.

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