حيل لتجديد نشاطك دون الحاجة إلى القيلولة

هل تشعر بالحاجة إلى القيلولة في أثناء النهار بينما أنت في عملك؟ توجد طرق بسيطة يمكن اللجوء إليها لاستعادة الطاقة واستكمال اليوم بنشاط، دون أن تضطر للقيلولة.

تناول وجبة كبيرة على الغداء قد يخلق إحساسا بالكسل لدى البعض. وبالمقابل الشعور بانعدام الطاقة يكون مؤشرا على الحاجة إلى الطعام لدى البعض الآخر. وهنا يمكن تحقيق التوازن في مستوى السكر بالدم ومد الجسم بالطاقة اللازمة من خلال تناول أشياء خفيفة وصحية. مثلا: شرائح التفاح مع معلقتين من زبدة الفول السوداني، أو علبة من الزبادي كامل الدسم مع معلقة من العسل وحبات من اللوز، وفق «ميرور».

الشعور بالجفاف يخفض من القدرة على أداء المهام الذهنية والجسدية، ولكن لا يعني هذا اللجوء لما يسمى بمشروبات الطاقة لأن ما تحتوي عليه من سكريات يمتصها الجسد بسرعة، ولكنه يفقدها سريعا أيضا. ولهذا اجعل بجوارك زجاجة مياه دائما. وتناول الأطعمة التي تحتوي على سوائل مثل العنب والخيار والبطيخ، حسب «دويتشه فيله».

حاول ترك المكتب يتعرض لضوء النهار الطبيعي، حيث يؤدي هذا إلى وقف نشاط الهرمونات المسؤولة عن الإحساس بالوهن والرغبة في النوم.

ولأن الجلوس طويلا يؤدي إلى انخفاض معدل ضربات القلب والأكسجين في العضلات، عليك بالحركة. وليس من الضروري هنا أن تقوم بالجري مثلا، فالمشي كاف أحيانا.

ويبدو مضغ اللبان كالحيلة الأبسط والأسرع للبقاء مستيقظا لأوقات أطول. فوفقا لدراسة منشورة في مجلة «علم النفس» البريطانية، وجد مجموعة من الباحثين أنه خلال نصف ساعة يمكن للأشخاص الذين يمضغون اللبان بمعدلات أسرع عن غيرهم أداء مهامهم بدقة وجودة أعلى. حيث يؤدي المضغ بسرعة لزيادة ضربات القلب وبالتالي سرعة ضخ الدم حتى الوصول للمخ.

أما الأمر الأكثر سهولة هو إغماض عينيك وفتحهما كثيرا، حيث يعطي ذلك فرصة قصيرة للدماغ كي يرتاح، بينما نميل إلى القيام بهذا بمعدل أقل أثناء تركيزنا أمام شاشة الكمبيوتر.