عناصر غذائية ضرورية لصحة الأذن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 10:35 صباحا

قد تعاني ضعفًا في السمع، وقد يكون الأمر أبسط مما تعتقد، وكل ما عليك هو إثراء نظامك الغذائي من أجل صحة أذنك.

ومن المهم أن يشتمل النظام الغذائي اليومي على جميع الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمكملات الضرورية، التي تساعد على الدورة الدموية ومحاربة الجذور الحرة، «ويب طب».

وتتمثل أبرز العناصر الهامة لصحة الأذن في:
حمض الفوليك: يعزز الدورة الدموية في الأذن، وإنتاج الطاقة في الخلايا المسؤولة عن السمع. تشمل الأطعمة الغنية بحمض الفوليك: اللحوم، السبانخ، البروكلي، والهليون.

المغنيسيوم: يساعد على تعزيز صحة الجهاز السمعي ومنع تلف البطانة الداخلية للشرايين. تشمل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم: الفواكه والخضروات مثل الموز والخرشوف والبطاطا.

الزنك: يحمي الزنك خلايا الشعر داخل الأذن، وهي المسؤولة عن بث الاهتزازات التي ترسل إشارات كهربائية إلى العقل، كما يدعم الجهاز المناعي بالجسم، مما يساعد على منع التهابات الأذن. تشمل الأطعمة الغنية بالزنك: اللحم البقري، الكاجو، اللوز.

فيتامين ب: يقدم فيتامين ب مجموعة من الفوائد الهامة للأذن، بما في ذلك تنظيم مستويات السوائل في الدم وتحسين وصول الأكسجين إلى الأعصاب بالأذن.

البوتاسيوم: للبوتاسيوم دور في تنظيم كمية السوائل بالدم وأنسجة الجسم، ويمكن أن يكون ذلك هاماً لصحة السمع.

ومع تقدم العمر، تنخفض مستويات البوتاسيوم بشكل طبيعي في الجسم، والتي يمكن أن تكون عاملاً مساهماً في الإصابة بفقدان السمع.

وتشمل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم: البطاطا، السبانخ، الطماطم، الزبيب، المشمش، الموز، البطيخ، البرتقال، والحليب.

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