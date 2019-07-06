جراحة جديدة تعيد الأمل لمصابي الشلل الرباعي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يوليو 2019, 09:54 صباحا
تقنية جديدة لإعادة القدرة على استخدام اليدين لدى المصابين بشلل رباعي (أ ف ب)

أظهرت دراسة حديثة تمكن 13 مصابًا بالشلل الرباعي من استخدام ذراعيهم مجددًا، بفضل تقنية نقل للأعصاب تضاف إلى عمليات نقل للأوتار.

وأشار معدو هذه الدراسة الأسترالية التي نشرت نتائجها مجلة «ذي لانست»، الجمعة، إلى أن خلاصاتهم تدفع إلى الاعتقاد بأن «عمليات نقل الأعصاب قد تؤدي إلى التحسينات الوظيفية عينها كعمليات نقل الأوتار التقليدية، مع شقوق جراحية أصغر وفترات أقصر لانعدام الحركة بعد الجراحة»، وفق «فرانس برس».

وجرت الاستعانة في هذه الدراسة بـ 16 شابًا بالغًا بمعدل أعمار 27 عامًا، تعرضوا جميعًا قبل أقل من 18 شهرًا إلى إصابات في النخاع الشوكي (الأكثرية بعد حادث سيارة أو خلال ممارسة الرياضة) ما أصابهم بالشلل.

وقامت العملية على سحب أعصاب مرتبطة بعضلات لا تزال تعمل بشكل طبيعي فوق منطقة الإصابة، ثم ربطها بأعصاب العضلات المشلولة تحت نطاق الإصابة، بهدف "إحياء" هذه الأخيرة.

وفي المحصلة، أجرى الفريق 59 عملية نقل عصبي بهدف إعادة القدرة على تنفيذ بعض الخطوات لدى المرضى بينها تمديد المرفق والتقاط أغراض بأصابع اليد.

وأجريت عمليات نقل للأوتار لدى عشرة مرضى، فضلًا عن عمليات نقل الأعصاب.

وبعد سنتين، إثر جلسات إعادة تأهيل مكثفة، تمكن ثلاثة عشر مريضا من مد الذراع وفتح اليدين وإغلاقهما وتحريك أغراض للأكل أو لتنظيف الأسنان.

في المقابل، باءت أربع عمليات نقل أعصاب أجريت على ثلاثة مرضى بالفشل. ولفت الباحثون إلى الحاجة لمزيد من البحوث على عدد أكبر من المرضى لتحديد من هم أكثر الأشخاص المؤهلين للإفادة من هذه التقنية.

وفاة مريض
في النهاية، تعذرت متابعة أوضاع مريضين آخرين بعد خضوعهما للعملية، فيما توفي شخص آخر لسبب لا يرتبط بالعملية.

وأوضحت الطبيبة الجراحة في ملبورن ناتاشا فان زيل المعدة الرئيسية للدراسة: «نعرف تقنية نقل الأعصاب منذ زمن طويل، غير أن ذلك لم يستخدم قبلا في حالات الاختلال في النخاع الشوكي».

وأكدت أن «الرسالة الموجهة لجميع المرضى في العالم الذين يعانون اختلالا في النخاع الشوكي ولجميع الأشخاص الذين يعالجونهم هي أنه من الممكن إعادة وظائف اليد والمرفق».

ولفتت الطبيبة إلى أن «الأولوية الأهم لدى هؤلاء المرضى هي التمكن من استخدام اليدين، قبل المشي أو استعادة الوظائف الجنسية».

غير أن مارك دالاس الأخصائي في جامعة ريدينغ الإنجليزية غير المشارك في الدراسة أشار إلى أن هذا النوع من العمليات «لا يعيد هذه الوظيفة إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الإصابة».
 

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