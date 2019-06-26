سان فرانسيسكو أول مدينة أميركية تمنع بيع السجائر الإلكترونية

أصبحت سان فرانسيسكو، أمس الثلاثاء، أول مدينة أميركية كبرى تمنع تصنيع السجائر الإلكترونية وبيعها، وسط تنامي المخاوف بشأن مخاطر صحية لها في ظل الازدياد الكبير في شعبيتها في أوساط الشباب.

ووافق المجلس التشريعي في المدينة بالإجماع على مرسوم، قال مؤيدوه إنه «ضروري للحد من العواقب الكبيرة على الصحة العامة التي يسببها الارتفاع الكبير في استخدام الشباب السجائر الإلكترونية».

وجاء في المرسوم أن «منتجات السجائر الإلكترونية التي تباع في المتاجر أو عبر الإنترنت في سان فرانسيسكو ستحتاج إلى موافقة السلطات الصحية الفدرالية»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

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وتشعر السلطات الصحية في الولايات المتحدة بالقلق من ارتفاع شعبية السجائر الإلكترونية والأجهزة التي تعمل بالبطاريات التي تمكن المستخدمين من استنشاق سوائل تحتوي على النيكوتين.

فقد ارتفع عدد الشباب الأميركيين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية بمقدار 1,5 مليون في العام 2018، مع حوالى 3,6 ملايين من تلاميذ المدارس المتوسطة والثانوية يستخدمونها. وأمام رئيسة بلدية المدينة لندن بريد 10 أيام لتوقيع التشريع الذي قالت إنها ستوقّعه.

لكن النقاد يقولون إن هذا التشريع سيجعل الامر أكثر صعوبة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يبحثون عن بدائل للسجائر العادية. إذ لا تحتوي السجائر الإلكترونية على المنتجات المسببة للسرطان الموجودة في التبغ.