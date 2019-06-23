اعتماد «فياجرا نسائية» جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 11:19 صباحا

في أحدث محاولة للتوصل إلى دواء يصفه البعض بأنه «فياجرا نسائية»، اعتمدت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية عقارًا يساعد المرأة، التي لم ينقطع عنها الطمث، على استعادة الرغبة الجنسية.

والعقار الذي يحمل اسم «فايليسي» من إنتاج شركتي بالاتن تكنولوجيز وأماج فارماسوتيكال، وفق ما نشرت «رويترز»، الأحد.

وسيدخل العقار إلى المنافسة في سوق شهدت من قبل محاولات فاشلة. ويقول محللون إن أي عقار يعالج بأمان وفاعلية فقدان الرغبة الجنسية لدى المرأة قد يحقق في النهاية مبيعات سنوية تصل إلى نحو مليار دولار.

وقفزت أسهم بالاتن 44% إلى 1.93 دولار، وزادت أيضًا أسهم أماج 11.5%. ويقوم فايليسي بتحفيز دروب في المخ ترتبط بالرغبة الجنسية، ويساعد المرأة المصابة بفقدان الرغبة الجنسية ولم تبلغ سن انقطاع الطمث بعد.

ويدخل العقار الجديد في منافسة مع «آدي» الذي تنتجه شركة سبراوت وهو عبارة عن أقراص يومية جرى اعتمادها في العام 2015.

ويقول خبراء إن «فايليسي» يملك عدة مزايا مقارنة بعقار «آدي» ومنها قلة آثاره الجانبية وسرعة فاعليته وعدم الحاجة لتناوله بشكل يومي.

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